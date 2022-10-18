¿Dónde ir si estoy en problemas en Qatar 2022? SRE responde

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer a los aficionados mexicanos que visitarán Qatar 2022 algunas recomendaciones de viaje y qué hacer y dónde ir en caso de estar en problemas.

Es a través de la Guía del Viajero, que la SRE da algunas recomendaciones para aquellos aficionados que apoyarán a la Selección Mexicana.

▶️ ¡Estamos a 33 días de #Qatar2022! @CarameloMX_ te recuerda respetar las leyes y la cultura del Estado qatarí en caso de que viajes al Mundial para apoyar con orgullo a @miseleccionmx🇲🇽.



Consulta la Guía del Viajero👇https://t.co/T2nYUDw8z4#CentroMéxicoQatar2022 pic.twitter.com/jF9Dq4zsF5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 18, 2022

La cancillería recordó que será a través del Centro México en Qatar en donde las personas con nacionalidad mexicana podrán acudir para pedir ayuda.

Sin embargo, se recuerda que en este lugar no se podrá.

Pagar boletos de avión u hotel.

Conseguir boletos para los partidos.

Responsabilizarse por el pago del servicio médico.

Cubrir costos por procesos legales y abogados.

Responsabilizarse por pago de multas o deudas ni representar legalmente ante un tribunal.

Responsabilizarse por venta fraudulentas.

Estas son las acciones que el Centro México Qatar podrá hacer por ti

Expedir un pasaporte en caso de robo o extravío.

Informarte sobre tus derechos y obligaciones en Qatar.

Apoyarte en caso de que tus derechos hayan sido violados.

Orientarte en caso de emergencia.

Asesorarte en lo relativo a tu relación con autoridades locales.

Asistirte si te encuentras detenido (a) u hospitalizado (a).

Proporcionarte información sobre médicos y hospitales en Qatar.

Proporcionarte información sobre abogados legales.

¿Qué hago si estoy en problemas en Qatar?

En caso de que sea detenido o acusado por autoridades de Qatar, la SRE recomienda que se notifique al Centro México Qatar y la Embajada.



También recomienda atender las indicaciones de las autoridades locales y dirigirse con respeto y cortesía.

Comunicarse con el Centro México Qatar y la Embajada para recibir la orientación necesaria.

y la Embajada para recibir la orientación necesaria. También recordó que es importante seguir los usos y costumbres de Qatar para evitar incidentes.

¿Qué está prohibido hacer en Qatar?

Este es el listado de actividades que están prohibidas en Qatar y que realizarlas podría causar desde multas hasta la deportación.

