Revelan el rol de la esposa de “El Botox” en Los Blancos de Troya; aseguran que no será liberada

Mientras César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox ”, intentaba presionar públicamente a las autoridades para liberar a su familia, las investigaciones en Michoacán apuntaban todo lo contrario.

Lejos de ser una víctima, Esmeralda Álvarez, esposa del líder de Los Blancos de Troya , es señalada por la Fiscalía como una pieza clave en la estructura que extorsionaba a productores limoneros en Apatzingán y otras comunidades de Tierra Caliente.

¿Cuál era el papel de la esposa de “El Botox” en la red criminal?

De acuerdo con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, la detención de Esmeralda no fue un mero trámite. Durante su captura en octubre de 2025, las autoridades le aseguraron dinero en efectivo y dosis de estupefacientes.

Autoridades aseguran que también tenía documentos y diversa información que, según la investigación, la vinculan directamente con el cobro de cuotas ilegales en las zonas donde operaba el grupo criminal.

La Fiscalía sostiene que la mujer era quien recogía el dinero, principalmente en negocios relacionados con la extorsión y cobro de piso a productores, una actividad que durante años ha sido blanco del crimen organizado en Apatzingán.

Por ello, fue vinculada a proceso y enfrenta una investigación que las autoridades califican como sólida.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, rechazó la petición de 'El Botox' y aseguró que la investigación contra su esposa Esmeralda Álvarez es sólida: la acusan de cobrar cuotas de extorsión en Apatzingán.



"Ella está vinculada a proceso y la carpeta es muy clara".

“El Botox” difunde video para liberar a su esposa

Días antes de la detención del líder criminal, “El Botox” difundió un video en redes sociales en el que exigía la liberación de su esposa y su hija, asegurando que ambas habían sido detenidas de manera ilegal y con testimonios falsos.

Sin embargo, la respuesta oficial llegó pocos días después. Las autoridades rechazaron los señalamientos y dejaron claro que todo se realizó con base en pruebas que relacionan a Esmeralda Álvarez con actividades delictivas.

En un operación conjunta fue detenido el Carlos Alejandro N "Botox" objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios delitos.

Con su pareja en la cárcel, sumaban varios familiares del líder criminal detenidos desde diciembre de 2023. El primero fue su hijo, César Sepúlveda, aprehendido en Cenobio Moreno con un arma larga.

Posteriormente, fueron detenidos Gerardo Valencia Barajas y Joana Lizbeth Sepúlveda Valencia, yerno e hija del líder criminal, acusados del asesinato de dos agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República.

La caída de “El Botox”: anuncian su segunda detención

¡La suerte se le acabó! Tras un fuerte operativo en Apatzingán el pasado 21 de enero, fuerzas federales capturaron finalmente a César Alejandro, junto con dos escoltas.

La Fiscalía de Michoacán informó que el líder criminal cuenta con seis órdenes de aprehensión, incluida el asesinato de líder limonero, Bernardo Bravo.

Cabe recordar que entre 2018 y 2020, “El Botox” ya había estado preso por el asesinato del alcalde interino de Buenavista, Uriel Urrutia, aunque un juez le concedió la libertad.

