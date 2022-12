Suegra le roba a bebé y lo registra como suyo en Veracruz

Después de casi tres meses Brenda recuperó a su bebé. Su caso conmovió a los veracruzanos, porque fue separada de él a los pocos días de nacido, no puede ocultar su felicidad tras momentos de angustia luego de que su suegra se lo llevara y no le permitieran verlo.

“Me siento feliz, me siento contenta, no puedo dejar de sonreír, me duelen los pómulos, estoy feliz porque estoy con mi hijo”, expresó Brenda Lizbeth Canché Castañeda, quien recuperó a su bebé.

Al tener a su bebé, Brenda, quien sufría violencia por su pareja, se sintió protegida por su suegra, pero afirma que la única intención era quedarse con su bebé.

Relata que con engaños, se lo pidió para llevarlo al médico y no regresó. Lo asentó y presentó como su hijo.

“Yo confié en ella, ya que me manipulaba y me hacía creer que no tenía a nadie más, me alejó de mi familia y ahora sé por qué, desde el inició lo estaba planeando, dijo a su novio que estaba embarazada, cuando tuve a mi hijo le hizo creer que ella lo había tenido y lo había tenido a los siete meses y mi hijo pesó 3 kilos 400 y el señor creyó en ella”, relató Brenda Lizbeth.