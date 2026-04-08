Suman 8 muertes por aplicación de sueros “vitaminados” en Sonora; buscan al médico responsable

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó que ascendió a ocho el número de víctimas mortales tras la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo, Sonora.

Hasta el último corte, existen 11 casos sospechosos: ocho fallecimientos, una persona internada y dos pacientes que ya fueron dados de alta.

Minutos antes, las autoridades habían informado que el médico es investigado por presunta mala praxis médica, ya que las sustancias utilizadas contaban con los permisos necesarios.

¿Quién es el médico señalado?

El tratamiento era aplicado por Jesús Maximiano “N”, un hombre de 65 años que cuenta con cédula profesional como Médico Cirujano y que se presentaba ante los pacientes como médico homeópata con supuestas especialidades en Cuba.

Desde 2004 operaba la clínica “Medicina Biológica Regenerativa Celular” en Hermosillo, donde ofrecía sueros para cansancio, dolor general, resacas y “desgaste físico”

En conferencia de prensa, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó que tanto el consultorio, como los insumos sí tenían permisos vigentes.

1.- FGJES intensifica operativo para localizar a probable responsable por homicidio culposo relacionado con aplicación de sueros en Hermosillo



-El Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó en rueda de prensa que se desarrolla una… pic.twitter.com/t1PsTsv9Gx — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 7, 2026

Por ello, la investigación gira en torno a una mala praxis médica, ya que era el propio doctor quien mezclaba las sustancias para hacer un cóctel de vitaminas “personalizado” a cada paciente.

¿Qué se sabe de las víctimas por el suero vitaminado?

Entre las víctimas confirmadas se encuentran Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida Cáñez, quienes acudieron a principios de abril para recibir el tratamiento intravenoso.

Del siguiente caso que se supo fue el de Catalina Figueroa, de 40 años, quien según su hermano Diego Adalberto Figueroa, comenzó a sentir que sus órganos se quemaban apenas recibió el suero.

A pesar de ser trasladada de inmediato al hospital, los médicos no lograron revertir los efectos de la sustancia y sus órganos dejaron de funcionar hasta que provocaron la muerte.

La lista de víctimas también incluye a Dinora Ontiveros, Zahid Alberto Castro, y recientemente se supo de Lucero del Carmen, de solo 19 años, cuya muerte ocurrió el 22 de febrero.

Análisis de sustancias y líneas de investigación

La Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), de manera conjunta con Cofepris y la Secretaría de Salud, se encuentran analizando los sueros y medicamentos que se encontraron en la clínica.

Se busca determinar si este suero contenía agentes tóxicos, sustancias caducas o compuestos no autorizados.

Por otra parte, autoridades dio a conocer que Jesús Maximiano “N” está siendo buscado por los delitos de homicidio culposo y mala praxis médica, aunque no ha podido ser detenido.

