VIDEO: Sujetos armados amenazan a familia tras conflicto vial en autopista de Puebla

Escrito por: Alejandra Gómez
Por medio de redes sociales se dio a conocer un video que muestra cómo un grupo de sujetos armados amenazan a una familia que transitaba por una autopista de Puebla. Las imágenes causaron enojo y preocupación entre los cibernautas, quienes también compartieron sus experiencias con este tipo de situaciones.

Sujetos amenazan con armas a familia sobre autopista de Puebla

En la grabación se observa cómo tres vehículos bloquean el paso a la camioneta en la que viajaban las víctimas. De cada automóvil desciende una persona portando un arma, quienes se aproximan de manera intimidante.

En medio de la tensión, se escucha a la víctima decir: “Me viene echando la camioneta”, a lo que uno de los agresores responde: “Vengo con familia, hijo de tu puta madre”, mientras otro afirma: “Yo también traigo a mi familia”.

Durante el intercambio de palabras, se oyen los llantos de un menor que se encontraba en la camioneta, mientras el conductor intenta tranquilizarlos diciéndole: “Tranquila, hija, no pasa nada”. Posteriormente, los atacantes golpean el vehículo antes de retirarse del lugar.

El video generó indignación y preocupación entre los usuarios de redes sociales, quienes señalaron la peligrosidad de este tipo de actos en las carreteras de México.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron sobre la autopista Atlixco-Puebla, sin embargo, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

Robos constantes a transportistas en carreteras de México

Una triste realidad es que a cada hora, en México, se comete al menos un robo al autotransporte de carga, y aunque las cifras oficiales afirman que este delito ha disminuido, los operadores tienen una realidad completamente distinta: la de sobrevivir a cada viaje como si fuera el último.

Según los testimonios, los puntos más peligrosos para los transportistas hoy son:

  • Autopista México-Puebla
  • México-Querétaro y su conexión con el Arco Norte
  • Tramos de Salamanca-Celaya
  • Zona de La Esperanza, en Puebla

Los operadores solo piden algo básico: seguridad real. Exigen a la Guardia Nacional que cumpla su función de proteger y no se convierta en otro actor más de extorsión.

