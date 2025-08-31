Emboscada en Hidalgo: Asesinan a dos policías mientras atendían reporte de robo en Mixquiahuala

Asesinan a dos policías municipales a balazos por presuntos delincuentes en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, mientras respondían a un reporte de robo en una vivienda. De acuerdo con información oficial, los agentes fueron emboscados cuando perseguían a sujetos armados, lo que derivó en un enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales identificados como Alberto Emanuel L.C., de 40 años, y Erick H.T., de 23 años, acudieron a un llamado de emergencia. Al llegar a la calle Olimpia, fueron atacados por un segundo grupo armado, que les disparó en múltiples ocasiones, provocando la muerte de ambos elementos en el lugar.

Autoridades inician investigación y refuerzan operativo tras asesinato de policías

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio de los policías municipales. Peritos y agentes de investigación acudieron a la escena del crimen para realizar el levantamiento de pruebas, mientras que las autoridades locales reforzaron la vigilancia en la zona.

El Ayuntamiento de Mixquiahuala de Juárez emitió un comunicado donde lamentó el asesinato de los oficiales y confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal trabaja en coordinación con la Procuraduría para dar con los responsables.

Este caso muestra la cruda realidad que vive el país, donde ni los cuerpos de seguridad en México se salvan de los criminales y la vulnerabilidad de los agentes en el cumplimiento de su labor.

Hidalgo entre los estados con más policías asesinados en 2025

Según datos de la organización Causa en Común, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 244 policías asesinados en México, lo que representa un incremento del 22% en comparación con el mismo periodo de 2024. Los estados con mayor incidencia son Sinaloa (35), Guanajuato (28), Michoacán (23), Guerrero (21) y Veracruz (16). Con estos últimos dos casos, Hidalgo suma ya 8 policías asesinados en lo que va del año.