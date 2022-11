Sujetos armados asaltan a clientes del Cine Tonalá

Al menos cinco sujetos armados asaltaron a los clientes del Cine Tonalá, ubicado en la calle Tonalá 261, de la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, cerca de 30 personas se encontraban reunidas para celebrar una premier.

Durante el evento privado los delincuentes habrían irrumpido, obligándolos a tirarse al piso en medio de amenazas. Todas las personas que se encontraban en la antesala del sitio fueron despojadas de sus pertenencias.

Cabe señalar que la sala de cine se encontraba llena debido a la proyección de la película; sin embargo, los sujetos armados no llegaron hasta ahí.

Testigos relatan asalto al interior del Cine Tonalá

Kevin Rodríguez, un fotógrafo que se encontraba en el Cine Tonalá, relató que las pertenencias que le robaron, una cámara y varios lentes, están valuados en 100 mil pesos.

“Yo me dedico a hacer fotografía para eventos… a mi lo que me afecta mucho es que no voy a poder trabajar hasta que me recupere, hasta que vuelva a sacar el equipo”. precisó al equipo de Fuerza Informativa Azteca.

El fotógrafo señaló que los asaltantes parecían estar bien organizados.

“Yo juro que eran 5, pero pues si es cosa de tal cual checar los videos de seguridad para ver si fueron 5 o 4… Venían armados… a mi el que me tocó ver de rápido tenían un revólver”. dijo.

Otra comensal, Ytzel Maya, reportó a través de su cuenta de Twitter que ella se encontraba dentro de la función, a la cual no alcanzaron a entrar los sujetos armados.

“Estábamos en una función en el Cine Tonalá y entraron a asaltar con pistolas. Afortunadamente no llegaron a la sala. Estamos bien. El horror.” posteo.

No hubo detenidos tras el asalto en el Cine Tonalá

Al Cine Tonalá llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no lograron dar con los responsables.

Por su parte, paramédicos de la alcaldía atendieron a los clientes que sufrieron crisis de ansiedad, tras el asalto.