Super Bowl 2023: Estos son el top 5 de los shows de medio tiempo

El próximo domingo 12 de febrero del 2023, se llevará a cabo la edición número 57 del Super Bowl, donde los equipos de Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se enfrentaran para conseguir el campeonato; un evento en sumamente esperado no solo por los amantes del futbol americano, sino también por el increíble show de medio tiempo que amenizará el partido.

En la edición del medio tiempo del Super Bowl 2023, s e presentará Robyn Rihanna Fenty , nombre completo de la cantante, diseñadora, actriz y empresaria barbadense, que seguro cautivara a los aficionados del deporte, en compañía del grupo Coldplay.

IG/@badgalriri ¿Quién estará en el show de medio tiempo? Con esta fotografía, Rihanna anunció su regreso a los micrófonos y el adelanto de estar en el Super Bowl 2023

Por la presentación de la artista de talla internacional, el Super Bowl 2023 ya se ha convertido en uno de los más esperados, pues la edición número 57 promete para ubicarse dentro del top 5 de los shows de medio tiempo.

Los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl

De acuerdo al año en que fueron presentados, hasta este 2023, el top 5 deshows de medio tiempo del Super Bowl, se mantiene de la siguiente forma:



Shakira y Jennifer López - Super Bowl LIV de 2020

¡Poder latino! Comenzando con colombiana Shakira junto a la puertorriqueña J-Lo, las cantantes lograron colarse en el top 5 al poner a bailar a Miami en compañía de los reggaetoneros invitados Bad Bunny y J Balvin.

Katy Perry - Super Bowl XLIX de 2016

La cantante y compositora de ahora 38 años cautivo en el Super Bowl XLIX, recordando el magnífico show de medio tiempo al ingresar al escenario en un



inmenso tigre, acompañado con elementos como fuego y ambiente de playa, donde presentó algunos de sus éxitos como “Roar”, “Dark Horse” y “I Kissed a Girl”.

Junto a la cantante estadounidense estuvieron presentes Missy Elliot y Lenny Kravitz.

U2 - Super Bowl XXXVI del 2002

En 2022, el grupo irlandés brindó uno de los shows de medio tiempo mejor recordados por los fanáticos, ya que sirvió como un emotivo tributo a quienes murieron meses antes en los atentados del 9/11 en los ataques terroristas suicidas cometidos en Estados Unidos.

U2 inció el show con la canción “Beautiful Day” hasta “Where the Streets Have No Name”, donde Paul David Hewson, mejor conocido como ‘Bono’, se abrió la chaqueta para revelar que el interior era una bandera estadounidense. Durante toda la presentación se mostró en pantalla los nombres de aquellos que perdieron su vida en trágico evento de septiembre de 2001.

Facebook/U2 U2 se presentó en el Super Bowl XXXVI del 2002



Michael Jackson - Super Bowl XXVII de 1993

El Rey del Pop comenzó a marcar tendencia en el mundo del Super Bowl con su presentación en 1993, la cual no contó con grandes aportes tecnológicos debido a la época, sin embargo, eso no impidió al cantante mostrar su talento y energía en cada una de las presentaciones.

Michael Jackson incluyó, entre la lista de éxitos, canciones como Jam”, “Billie Jean”, “Black or White”, “Another Part of Me” y “Heal the World”, así como un coro de niños que cantó “We Are the World”.

Prince - Super Bowl XLI de 2007

En el último lugar del Top 5 de presentaciones, pero no por eso la menos importante, se encuentra el show del cantante Prince en Miami, Florida, quien al igual que Michael Jackson no contó con una gran innovación tecnológica pero sí con una espectacular escenografía.

Pese a la gran tormenta que inundo Miami el 4 de febrero del 2007, Prince inicio con una introducción de “We Will Rock You” de Queen, hasta los éxitos de “All Along the Watchtower”, de Bob Dylan y “Purple Rain”.