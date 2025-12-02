Última superluna del año: A esta hora alcanzará su punto máximo la Superluna Fría en México

Para despedir al último mes del año, diversos eventos astronómicos iluminarán el cielo nocturno de diciembre, entre ellos la última Superluna fría de 2025.

Este fenómeno podrá ser visto en todo México este jueves 4 de diciembre y será la última Luna fría que podremos observar hasta octubre de 2026. Por ello, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te contamos la hora en qué podrás observarla mejor.

¿A qué hora alcanzará su punto máximo la Superluna fría en México?

De acuerdo con los cálculos astronómicos, el evento coincidirá con el perigeo, el momento en que la órbita de la Luna la lleva más cerca de la Tierra, lo que hará que se vea casi un 8% más grande y hasta 15% más luminosa.

Su punto máximo lo alcanzará cuando este satélite natural llegue a su fase de plenilunio a las 17:14 horas, tiempo del centro de México. Aunque el punto máximo ocurre todavía con luz solar, será durante el anochecer cuando se deje ver en todo su esplendor.

Para los madrugadores, horas antes del plenilunio, es decir durante las primeras horas del jueves, la Luna pasará muy cerca del famoso cúmulo de las Pléyades, un conjunto de estrellas jóvenes ubicado en la constelación de Tauro; fenómeno que podría ser visto con telescopios.

🌠 Este diciembre, el cielo se llena de magia: lluvias de meteoros, conjunciones y el Solsticio de Invierno. 🌙

No olvides mirar hacia arriba 🤩



📚 Contenido de @UniversumMuseo #SomosCiencias #UNAM pic.twitter.com/NSEvx43lDe — Facultad de Ciencias UNAM (@fciencias) December 1, 2025

¿Por qué es una superluna?

El término “superluna” fue propuesto en 1979 por Richard Nolle, quien lo utilizó para describir los momentos en que la Luna llena alcanza su punto máximo cerca de la Tierra.

Hay que recordar que la órbita lunar no es circular, sino elíptica, por lo que su distancia cambia constantemente. Cuando se está en el apogeo, el astro alcanza unos 405 mil kilómetros, mientras que en el perigeo puede acercarse a unos 363 mil kilómetros.

De hecho, el Instituto de Astrofísica de Canarias señala que la mayor superluna del siglo ocurrirá el 6 de diciembre de 2052, cuando la distancia se reduzca a poco más de 356 mil kilómetros.

Otros eventos astronómicos de diciembre

Para los amantes del cielo nocturno, el mes con las noches más largas no solo traerá la Luna Fría, sino también lluvias de meteoros y conjunciones planetarias.



Lluvia de meteoros Gemínidas (13–14 de diciembre): Será visible durante la noche, especialmente gracias a la fase lunar (luna menguante o próxima a nueva), lo que reduce la contaminación lumínica.

(13–14 de diciembre): Será visible durante la noche, especialmente gracias a la fase lunar (luna menguante o próxima a nueva), lo que reduce la contaminación lumínica. Lluvia de meteoros Úrsidas (22–23 de diciembre): aunque más discreta, con un ritmo estimado de 5 a 10 meteoros por hora, es una buena opción para cerrar el año mirando estrellas fugaces.

(22–23 de diciembre): aunque más discreta, con un ritmo estimado de 5 a 10 meteoros por hora, es una buena opción para cerrar el año mirando estrellas fugaces. Solsticio de invierno 2025 (21 de diciembre): Día que inicia oficialmente el invierno en el hemisferio norte. Aunque no es un espectáculo visible como tal, marca el día más corto del año y el inicio de las noches más largas.

Además, la Luna nueva aparecerá el 20 de diciembre a las 19:43 horas, dejando noches más oscuras ideales para observar la galaxia de Andrómeda y la nebulosa de Orión.

Tras la Superluna Fría, el siguiente evento importante será la primera Luna llena del 2026, prevista para el 3 de enero.