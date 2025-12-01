Desde la Superluna Fría a lluvia de meteoros: eventos astronómicos de diciembre 2025

Alrededor del solsticio de invierno, las noches se vuelven más largas, lo que hace de diciembre la época perfecta para disfrutar de diversos eventos astronómicos.

Para cerrar 2025 con broche de oro, se esperan fenómenos como superlunas, lluvias de meteoros, conjunciones planetarias, que podrán observarse con un cielo despejado.

¿Cuándo se podrá ver la Superluna Fría en México?

Este jueves 4 de diciembre, la última Luna llena del año se presentará en todo su esplendor como una Superluna Fría; fenómeno que ocurre cuando el astro coincide con su perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su órbita, lo que la hace visiblemente más grande y brillante.

Según datos de la Revista UNAM Global, este se verá 7.9 % más grande y 15 % más brillante que de las anteriores, siendo así la última de tres superlunas consecutivas observadas en México durante 2025, después de las de octubre y noviembre.

Lluvias de meteoros: Gemínidas y Úrsidas iluminarán el cielo en diciembre

Lluvia de meteoros Fénicidas (2 de diciembre): Esta lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa el rastro de partículas del cometa 289P/Blanpain. Al entrar en la atmósfera, estas partículas se queman y crean destellos brillantes en el cielo.

Lluvia de meteoros Pupilas: (7 de diciembre): Este evento promete un espectáculo nocturno interesante para quienes disfrutan del cielo despejado.

Lluvia de meteoros Gemínidas (13-14 de diciembre): Alcanzará su pico máximo alrededor de las 2:00 a.m., permitiendo observar hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones ideales. Su trayectoria surge de la constelación de Géminis, y de ahí su nombre.

Lluvia de meteoros Úrsidas (22 de diciembre): Esta lluvia ocurre cerca del solsticio de invierno. Menos intensa que las Gemínidas, pero sigue siendo atractiva para los amantes de la astronomía.

Conjunciones planetarias y otros fenómenos celestes

Diciembre también ofrece varias conjunciones planetarias, donde la Luna y algunos planetas se alinean en el cielo, creando escenas que parecen sacadas de un retrato.



Conjunción Luna-Júpiter: 7 de diciembre, un evento ideal para observadores con telescopio o incluso a simple vista.

Gran Nube de Magallanes: 12 de diciembre, visible en el hemisferio sur y ofreciendo una oportunidad de observar esta galaxia satélite de la Vía Láctea.

Conjunción Luna-Saturno: 27 de diciembre, que permitirá ver al satélite y al planeta muy próximos entre sí en el cielo nocturno.

Noche de estrellas: lluvias, conjunciones y sorpresas 💫

El cielo se llena de eventos astronómicos únicos:



🌟 Noche de las Estrellas 2025 en todo México

🌕 Luna con Neptuno, Saturno y Júpiter

✨ Lluvia de meteoros: hasta 15 por hora

🌝 Última luna llena del año

¿Cuándo es el solsticio de invierno 2025?

¡Anota la fecha! Este domingo 21 de diciembre dará inicio el solsticio de invierno, marcando el día más corto del año y el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte.

Esto ocurre debido a la inclinación del eje terrestre de aproximadamente 23.5 grados con respecto a su órbita alrededor del Sol, lo que hace que el Polo Norte se incline en su máxima medida alejándose del Sol, y por ende los rayos solares cubren una menor área del hemisferio norte.