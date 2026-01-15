Suprema Corte cierra la puerta al INE para frenar ‘superpoderes’ a Guadalupe Taddei

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que da superpoderes a Guadalupe Taddei para nombrar a titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutiva sin consultar el Consejo General.

Se determinó por mayoría de seis votos del Pleno de la Corte al considerar que las normas impugnadas corresponden a la materia electoral. También, porque en febrero de 2025, la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre los mismos preceptos al resolver dos acciones de inconstitucionalidad.

SCJN analizaría ‘superpoderes’ de Guadalupe Taddei, pero sin congelarlos

Aunque la Corte estudiaría la constitucionalidad de los superpoderes que se le otorgaron a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), no podrían ser congelados, como se dio a conocer en noviembre de 2024.

El entonces ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite la controversia constitucional que promovieron consejeros en contra de la reforma que le otorga facultades a Taddei para tomar decisiones tales, como la designación de titulares de Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas sin el aval del Consejo General.

¿Qué dice acuerdo publicado en la Suprema Corte?

En el acuerdo de admisión publicado en los estrados de la Corte, se negó la suspensión que solicitaron los inconformes para congelar esas atribuciones a la consejera presidenta del INE, en tanto se resolvía el asunto.

La reforma modificó los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de permitirle a la consejera presidenta tomar decisiones unilaterales.

El escrito de demanda de controversia que presentaron los consejeros argumenta que la reforma que dio lugar a los superpoderes de Guadalupe Taddei, viola el Artículo 41 de la Constitución, toda vez que desde ahí se concibe al INE como un órgano colegiado.