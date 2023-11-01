Suspenden clases en la Universidad Autónoma de Querétaro por amenaza de tiroteo

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó que decidió suspender las clases presenciales hasta el próximo 6 de noviembre, esto tras detectar amenazas de un posible tiroteo al interior de las instalaciones.

En un comunicado, la institución reportó que el pasado viernes identificó advertencias en uno de los baños de la Facultad de Psicología en donde se exponía que, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, habría un tiroteo en los pasillos de la UAQ. El escrito iba acompañado de la leyenda "feliz halloween imbéciles".

Por este motivo las clases en Centro Universitario, campus Centro, Aeropuerto, Juriquilla, La Capilla, Corregidora, Planteles Norte, Sur y Bicentenario serán virtuales hasta que las autoridades establezcan que es seguro regresar a las aulas.

"La seguridad de nuestras y nuestros universitarios es prioritaria, por ello se han iniciado las investigaciones con las autoridades correspondientes, así como acciones de prevención inmediata", explicó Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Denuncia Universidad Autónoma de Querétaro amenaza de tiroteo

La institución añadió que denunció ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que los expertos inicien con la búsqueda del presunto autor de la amenaza de tiroteo en la Facultad de Psicología y decidan hasta cuándo será prudente regresar a las clases presenciales sin correr riesgos.

"Estamos trabajando para que lo más pronto posible retomemos nuestras actividades presenciales, estamos esperando que los expertos nos ayuden a esclarecer esta situación y podamos tener la certeza de nuestra seguridad", mencionó en un video difundido en redes sociales.

Secretaría de Educación de Querétaro apoyará a UAQ

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación en Querétaro, afirmó que el gobierno del estado ayudará a la UAQ a restablecer las clases presenciales y brindará seguimiento a la denuncia realizada ante la Fiscalía para que no exista perjuicio contra la comunidad estudiantil.

“En el marco de respeto a la autonomía y también por la instrucción del señor gobernador Mauricio Kuri es que nos ponemos a la orden para esta situación a efecto de que se resuelva de la mejor manera en beneficio y sin perjuicio de la comunidad”, expresó.