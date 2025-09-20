VIDEO: acusan a conserje de abuso sexual a alumna en secundaria de Ecatepec

Abuso sexual en Edomex: Las clases en la secundaria, Jacinto Canek, localizada en la colonia Ciudad Azteca, primera sección en Ecatepec, fueron suspendidas luego de que presuntamente el conserje realizara tocamientos a una alumna de 14 años.

Abuso sexual en escuela secundaria de Ecatepec

La fotografía de Víctor Manuel “N”, permanece en la entrada principal de la escuela, también la exigencia de que se detenga para que rinda cuentas ante las autoridades.

La acusación generó indignación entre madres y padres; afuera de la escuela se observa la fotografía del conserje, junto con un llamado para que sea detenido y rinda cuentas ante las autoridades.

Testimonios señalan que no era la primera queja contra él y que la dirección había hecho caso omiso a reportes previos.

“El conserje de la escuela toco a una menor de tercer año y la verdad el director no dio parte a las autoridades para que este caso, pues no siguiera, no, se han presentado ciertas quejas, no nada más de acoso sexual sino de otras maneras y el director pues no ha hecho caso omiso a todas nuestras quejas realmente y pues hoy exigimos justicia, exigimos que nuestros alumnos tengan seguridad”.

‼⚠ ESCÁNDALO EN SECUNDARIA DE ECATEPEC 😱🚨



📌 #Policías de #Ecatepec, #Edomex, detuvieron al director y a un administrativo de la secundaria Jacinto Canek, en #CiudadAzteca, por presuntamente encubrir a un conserje acusado de tocar a una estudiante de 14 años.

Mientras tanto, los padres de la alumna presentaron una denuncia formal en el Centro de Justicia para las Mujeres, con el fin de que el caso sea investigado a fondo.

“Pues ahora sí, qué justicia, no, porque yo como también le digo a ella como te vas a ir a la escuela si no hay una seguridad, ahora sí que todas estamos expuestas, no”

Conserje escapa tras acusaciones de abuso sexual a menor

El conserje escapó, pero quienes fueron detenidos fue Javier “N”, director de la secundaria y un trabajador administrativo.

Policías municipales los presentaron a la Fiscalía del Estado de México, por el supuesto encubrimiento. “Pinche pelón, hey, hey, que no los saquen hasta que traigan a la otra persona”, se escuchaba mientras era detenido.

Los padres de la alumna iniciaron una denuncia en el centro de justicia para mujeres, debido a la tensión de la situación, las clases fueron suspendidas en la secundaria durante el pasado jueves y el viernes. Se reanudarán hasta el lunes. “Y también nos preocupa porque ellos están perdiendo clases y pues estamos en el inicio de ciclo escolar”.