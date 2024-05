¡Se va! Suspenden la contingencia ambiental en el Valle de México HOY 10 de mayo

En punto de las 15:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que suspenden la contingencia ambiental hoy viernes 10 de mayo, en el Día de las Madres.

De acuerdo con los reportes, la medida aplica en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye CDMX y Edomex, pero ¿qué se sabe sobre la suspensión?

#ComunicadoCAMe | 15:00h

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15:00h en las ZMVM.

Más información en https://t.co/9PzR2pNXGN pic.twitter.com/133Dyuy1NS — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 10, 2024

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades, decidieron levantar la contingencia ambiental al considerar que las concentraciones de ozono son menores a las que se presentaron en los días anteriores.

“El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, informó que en las últimas horas el sistema de alta presión ha perdido intensidad, reduciendo la estabilidad atmosférica con incremento en la ventilación en el Valle de México y permitiendo la formación de nubes”, escribieron.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el sábado 11 de mayo?

Con la reciente actualización de la CAMe, no se espera un Doble Hoy No Circula sabatino, es decir, que el calendario volverá a su normalidad, por esto te invitamos a conocer el calendario, ya que los fines de semana funciona de una manera muy distinta a como es de lunes a viernes.

Ahora que todo vuelve a la “normalidad” calendario del programa Hoy No Circula sabatino del 11 de mayo de 2024 establece que las unidades que no podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México son las siguientes:



Holograma 1 con terminación de placa en número PAR (terminación 2, 4, 6 y 8).

Holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Vehículos foráneos, de todos los engomados y todas las terminaciones de placas.

El programa Hoy No Circula del sábado 11 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación par. | Sitio oficial Sedema

¿Cuántas contingencias ambientales van en 2024?

La actividad del 2024 no ha sido fácil y es que, las altas temperaturas y las fuertes emisiones de contaminantes non contribuyen en el ambiente, por esto, se han registrado ocho contingencias ambientales y se espera que se den más casos en los próximos meses.