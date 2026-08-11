Golpe a la extorsión en Michoacán: Caen 12 presuntos extorsionadores de limoneros, aguacateros y ganaderos

Un operativo encabezado por fuerzas federales logró la detención de 12 presuntos integrantes de una red delictiva dedicada a la extorsión contra productores, comerciantes, empacadoras y transportistas del sector agropecuario en el estado de Michoacán. La acción fue confirmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien detalló que las aprehensiones se concretaron tras la ejecución simultánea de 11 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro.

Entre los capturados destaca Cristian Maximiliano “N”, alias el "X1", identificado como operador clave de una célula vinculada a la organización criminal "Los Caballeros Templarios".

Cae "X1" en operativo simultáneo en la franja aguacatera

Las diligencias se coordinaron entre la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), apoyadas con datos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El despliegue de las fuerzas del orden permitió neutralizar los centros de operación de este grupo en Uruapan y Ziracuaretiro, asegurando seis armas de fuego de diversos calibres, vehículos, un dispositivo inhibidor de señales de comunicación, equipo táctico de uso exclusivo, dosis de narcóticos y dinero en efectivo en moneda nacional.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero,… pic.twitter.com/DJ4zv8JGLx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 11, 2026

Con la captura de alias "X1", las autoridades buscan desactivar la estructura financiera y operativa que sometía bajo amenazas a empaques de aguacate, ganaderos y distribuidores de carne en la región de la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha.

Michoacán: El epicentro de la extorsión contra el sector agropecuario

El golpe judicial se da en un contexto crítico para la entidad, consolidada históricamente como uno de los estados más castigados por el cobro de piso y la extorsión hacia las cadenas productivas primarias. Productores de limón, aguacate, carne y granos han denunciado de forma reiterada la parálisis económica, el encarecimiento de insumos y el cierre forzado de negocios provocados por el asedio de grupos delictivos como Los Caballeros Templarios y facciones rivales que disputan el control territorial.