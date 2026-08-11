VIDEO | Sujeto propina golpiza a mujer en calles de Mineral de la Reforma, Hidalgo; ¿fue un asalto?

Gracias a la difusión de un video obtenido por cámaras de seguridad, se puede observar el momento en que un hombre agrede y golpea a una mujer que caminaba por la colonia 11 de julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Primeras versiones apuntaban a que todo se había tratado de un asalto; aunque posteriormente se dio a conocer que en realidad el caso estaría relacionado con violencia intrafamiliar.

VIDEO: Así fue la agresión contra una mujer en Mineral de la Reforma, Hidalgo

El video que circula en redes sociales muestra el momento de la agresión que ocurrió la noche del domingo 9 de agosto, aprovechando que poca gente pasaba por el lugar.

En las imágenes primero se ve cómo la mujer camina, pero en segundos el hombre se acerca a la mujer y la ataca hasta tirarla al suelo. Posteriormente, continuó golpeándola.

Aunque algunos pobladores señalaron que el sujeto aparentemente la había intentado asaltar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma informó que el reporte atendido correspondía a una posible situación de violencia familiar.

¿Qué se sabe de la agresión a una mujer en Mineral de la Reforma?

De acuerdo con información difundida por medios locales, la noche del domingo 9 de agosto se recibió una llamada anónima al número de emergencias 911 a las 23:42 horas, en la que se alertó sobre una agresión contra una mujer.

Nueve minutos después, a las 23:51 horas, elementos de seguridad llegaron al punto señalado, pero no se encontró a nadie. Ante esta situación, se iniciaron recorridos para localizar y auxiliar a la víctima.

Durante este recorrido, los agentes entrevistaron a habitantes de la zona. Algunos vecinos, quienes pidieron mantener su identidad bajo reserva por temor a posibles represalias, señalaron que el hombre que aparece en el video sería pareja sentimental de la chica.

No obstante, esta información corresponde a versiones proporcionadas por habitantes del sector y no a una denuncia formal presentada por la víctima, sin que se haya brindado más información al cierre de esta nota.