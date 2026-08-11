¡Como en la bajada del diablo! Taxi se vuelca y derrapa en Tila, Chiapas | VIDEO

¡De milagro se salvaron! Este lunes 10 de agosto, un vehículo tipo taxi protagonizó un fuerte accidente cuando perdió el control mientras manejaba sobre una de las pendientes más pronunciadas de Tila, Chiapas.

Primeros reportes indican que el taxista intentó transitar por la bajada de barrio Centro, pero debido al pavimento mojado, perdió el control y terminó derrapando, dejando como saldo 2 personas lesionadas.

VIDEO: Captan momento en que taxista se derrapa en Tila, Chiapas

En los videos difundidos se observa el momento en que la unidad pierde el control y termina estrellándose contra un muro. Debido a la velocidad, derrapa y se vuelca por toda la pendiente hasta impactar metros más abajo contra otro automóvil.

El taxi terminó volcado, con las llantas hacia arriba, mientras el conductor quedó atrapado en el interior de la unidad.

Tras el brutal accidente, decenas de personas salen de sus casas y corren a auxiliar al hombre identificado como Pascual G. .M., de 70 años de edad, quien sufrió golpes y leves contusiones ante la volcadura.

¿Qué causó el accidente en Tila, Chiapas?

La primera versión que circula indica que todo se debió a una falla en el sistema de frenos del taxi, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara impactándose contra la pared.

Aunque existe otra versión que señala que las condiciones del camino también pudieron influir en el accidente, ya que el pavimento se encontraba muy mojado y, presuntamente, las llantas del taxi ya estaban desgastadas.

Una combinación que provocó que el vehículo derrapara con mayor facilidad y aumentara su velocidad al descender por la pendiente, dificultando que el conductor pudiera detener la unidad a tiempo.

Se sabe que el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica debido a los golpes que sufrió durante el accidente. De manera preliminar, se informó que su estado de salud era estable.