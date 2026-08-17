¡Cerca de ti y sin dar vueltas! Ubica AQUÍ las unidades móviles para sacar tu Licencia de Conducir en Edomex

Si te urge sacar tu licencia de conducir en el Edomex y no tienes tiempo de ir a los módulos establecidos, no te preocupes, del 17 al 22 de agosto las unidades móviles recorrerán varios municipios mexiquenses para que puedas realizar este trámite oficial rápido, sin filas y muy cerca de tu domicilio.

¿Dónde estarán las unidades móviles para sacar la licencia de conducir en Edomex?

Si necesitas sacar o renovar tu licencia de conducir Edomex , esta semana habrá unidades móviles en distintos puntos; aquí te dejamos las fechas y ubicaciones exactas para que encuentres el punto más cercano y puedas organizar tu trámite.

Lunes 17 de agosto



Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza; estacionamiento del Estadio Neza 86.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo.

Martes 18 de agosto



Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, colonia Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Chalco: carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza; estacionamiento del Estadio Neza 86.

Tianguistenco: Plaza Libertad 1, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Chicoloapan: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Ecatepec: Calle Benito Juárez Sur, Mz. 022, colonia San Cristóbal Centro.

Miércoles 19 de agosto



Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, colonia Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Chalco: carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza; estacionamiento del Estadio Neza 86.

Ecatepec: calle Benito Juárez Sur, colonia San Cristóbal Centro; frente al Palacio Municipal.

Tianguistenco: Plaza Libertad 1, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Chicoloapan: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Jueves 20 de agosto



Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza; estacionamiento del Estadio Neza 86.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, colonia Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Chalco: carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo.

Ecatepec: calle Benito Juárez Sur, colonia San Cristóbal Centro; frente al Palacio Municipal.

Tianguistenco: Plaza Libertad 1, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Chicoloapan: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Viernes 21 de agosto



Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque; estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza; estacionamiento del Estadio Neza 86.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, colonia Santa María Nativitas; estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Chalco: carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo.

Ecatepec: calle Benito Juárez Sur, colonia San Cristóbal Centro; frente al Palacio Municipal.

Tianguistenco: Plaza Libertad 1, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Chicoloapan: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Sábado 22 de agosto



Chicoloapan: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Ecatepec: calle Benito Juárez Sur, colonia San Cristóbal Centro; frente al Palacio Municipal.

Tianguistenco: Plaza Libertad 1, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Horario de atención: recepción de documentos de 9:00 a 17:30 horas; el servicio concluye a las 18:00 horas.

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Licencia Edomex 2026: Estos son los precios y documentos que necesitas

Si estás por sacar o renovar tu Licencia Edomex 2026, antes de iniciar el trámite hay dos datos que conviene tener claros: cuánto cuesta la licencia que necesitas y qué documentos debes presentar; conocerlos con anticipación te permitirá preparar tu trámite y saber cuánto dinero llevar.

¿Cuánto cuesta la Licencia Edomex 2026?

Para este año, las tarifas contemplan diferentes precios para automovilistas, motociclistas, choferes particulares y quienes necesitan un permiso provisional; también existe una cuota específica cuando se requiere un duplicado.

Estos son los costos:



Licencia Tipo A para automovilista: $777 pesos.

Licencia Tipo C para motociclista: $777 pesos.

Licencia Tipo E para chofer particular: $1,017 pesos.

Permiso provisional Tipo B: $777 pesos.

Permiso provisional Tipo A: $3,694 pesos.

Duplicado de licencia: $525 pesos.

Para tramitar la Licencia Edomex 2026, los documentos dependen del tipo de trámite, pero para una licencia de servicio particular por primera vez generalmente debes presentar acta de nacimiento o carta de naturalización, CURP actualizada y certificada, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago.

En el caso de renovación, debes agregar tu licencia anterior, mientras que para un duplicado por robo o extravío se solicita el acta correspondiente; en el caso de una licencia nueva, también debes aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México.