Por fin lo atraparon... Cae exdirector del DIF Jalisco acusado de violación contra una mujer en 2024

Lucio “N”, exdirector general del DIF Jalisco y actual coordinador de un área del Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, fue detenido y vinculado a proceso por el presunto delito de violación.

La investigación señala que los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2024, durante una supuesta actividad laboral en Tapalpa a la que acudieron trabajadores del DIF Jalisco.

¿Cómo ocurrieron los hechos en Tapalpa?

Según las indagatorias de la Fiscalía de Jalisco, durante la noche los trabajadores fueron convocados primero a un auditorio y después a una zona cercana a una fogata.

La Fiscalía sostiene que Lucio “N” habría llevado nuevamente a la víctima al auditorio, donde presuntamente la agredió y la sometió. La mujer logró empujarlo y salir del lugar.

La denuncia también señala que antes del presunto abuso ya se habían registrado tocamientos y conductas incómodas, que habrían ocurrido mientras el ahora detenido tenía una posición de autoridad sobre ella.

¿Cuándo detuvieron a Lucio “N”?

El exdirector del DIF Jalisco fue detenido el 12 de agosto como parte de las investigaciones realizadas por la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía estatal.

Después de presentar los datos de prueba ante un juez, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, Lucio “N” permanecerá seis meses en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso.

La Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía del Estado logró la detención y vinculación a proceso de un exdirector general del DIF Jalisco, señalado por el delito de violación. Los hechos investigados habrían ocurrido en marzo de 2024. pic.twitter.com/KwqXGcBACG — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 17, 2026

Además, fueron establecidos tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá reunir y fortalecer los elementos del caso antes de avanzar hacia una posible sentencia.

La vinculación a proceso no significa que exista una sentencia condenatoria. El acusado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.

La Fiscalía de Jalisco continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes. La víctima cuenta con una medida de protección y el proceso seguirá bajo supervisión judicial.