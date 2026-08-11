El Insurgente cambia de horario: a esta hora abrirá y cerrará el Tren Interurbano México-Toluca

Fue a través de redes sociales que el Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”, anunció cambios en su horario de servicio a partir de este lunes 10 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento.

Este ajuste contempla cambios en el horario nocturno, por lo que el último tren saldrá antes de lo normal, así que si usas este servicio con frecuencia, se recomienda tomar previsiones.

¿A qué hora cerrará el Tren México-Toluca a partir del 10 de agosto?

Debido a trabajos de mantenimiento, la Unidad Operadora del sistema, a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó que el horario de salida sufrirá modificaciones hasta nuevo aviso.

No se contemplan cambios en el horario de apertura; sin embargo, el último tren ya no saldrá a las 24:00 horas de Observatorio y de Zinacantepec a las 23:00 horas. ¿Cómo quedaron los ajustes?

De manera provisional, el Tren Interurbano “El Insurgente” operará de la siguiente manera:



Lunes a viernes de 05:00 a 22:30 horas

Sábados de 06:00 a 22:30 horas

Domingos y días festivos de 07:00 a 22:30 horas

📍 A partir de hoy, El Insurgente opera con horario reducido por tareas programadas de mantenimiento:



🕥 Último tren: 22:30 h



Seguiremos informando cualquier cambio a través de nuestros canales oficiales.#ElInsurgenteTeLleva pic.twitter.com/t7LnTTa7LE — Tren El Insurgente (@TrenInsurgente) August 10, 2026

¿Cuánto cuesta el Tren México-Toluca en 2026?

Este sistema de transporte ferroviario conecta una de las zonas de mayor flujo de pasajeros con Santa Fe y el Estado de México (Edomex), a través de estaciones como Toluca, Metepec, Lerma y Observatorio.

Por lo general, el boleto ronda entre los 15 pesos y los 100 pesos, dependiendo del punto de origen y destino; además, solo se puede acceder con la tarjeta de Movilidad Integrada CDMX o un boleto con código QR, el cual se adquiere en las taquillas de cada estación.

Desde Observatorio



Vasco de Quiroga: $15

Santa Fe: $25

Lerma: $70

Metepec: $80

Toluca Centro: $90

Zinacantepec: $100

Desde Vasco de Quiroga



Observatorio: $15

Santa Fe: $15

Lerma: $60

Metepec: $70

Toluca Centro: $80

Zinacantepec: $90

Desde Santa Fe

