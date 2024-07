Turistas en Tailandia son encontrados sin vida en lujoso hotel en Bangkok; esto sabemos

Un misterioso caso se dio a conocer este martes 16 de julio, pues seis personas extranjeras fueron encontradas sin vida dentro de las instalaciones de un hotel en Bangkok, en Tailandia. Los hechos ya son investigados por las autoridades.

El hallazgo se dio dentro del hotel de lujo Grand Hyatt Erawan, lugar al que arribaron varios agentes de la policía, luego de darse a conocerse lo que había pasado. Sin embargo, aún se desconoce la causa del deceso.

El Grand Hyatt Erawan tiene más de 350 habitaciones y está ubicado en un popular distrito turístico conocido por sus tiendas y restaurantes de lujo.

Uno de los fallecidos era ciudadano estadunidense

Las personas fueron encontradas muertas en este hotel de lujo en Bangkok el martes, incluido al menos un ciudadano estadunidense de ascendencia vietnamita, dijo el gobierno tailandés, mientras que el primer ministro, Srettha Thavisin, ordenó una investigación rápida para detener cualquier daño al sector turístico.

La policía tailandesa dijo en un comunicado separado que las seis personas eran ciudadanos extranjeros. El incidente ocurrió mientras Tailandia busca promover aún más su sector turístico, un motor clave de la segunda economía más grande del sudeste asiático.

“El primer ministro ha ordenado a todas las agencias que tomen medidas urgentes para evitar el impacto en el turismo”, dijo el gobierno tailandés en su comunicado.

Funcionario descarta que extranjeros fueron asesinados a balazos

Un funcionario de policía, hablando bajo condición de anonimato, desestimó informes anteriores en los medios tailandeses de que las seis personas habían muerto en un tiroteo.

“No hay señales de tiroteos”, dijo el funcionario a Reuters, añadiendo que entre los muertos había ciudadanos vietnamitas. El funcionario no dio más detalles.

Los agentes de policía encontraron los cadáveres de seis extranjeros fallecidos después de recibir una llamada del personal del hotel alrededor de las 5:30 p.m. informando que había habido muertes, dijo la policía tailandesa en su comunicado.

Huéspedes posiblemente fueron envenenados

Según Thiti Saengsawang, comisionado de la Policía Metropolitana de Bangkok, los huéspedes fueron descubiertos por el personal en una habitación del quinto piso luego de que perdieran su hora de salida por más de 24 horas.

La policía no cree que detrás de lo ocurrido hubo un robo y señaló que ninguno de los cuerpos presentaba signos de violencia física y cree que “no se hicieron daño a sí mismos”.

De acuerdo con el comisionado, en la habitación había tazas con restos de un polvo blanco, así como alimentos que no habían sido probados, por lo que no no se descarta que tal vez fueron envenenados.

Con información de Reuters y CNN