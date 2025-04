Tamara Romero Matehuala, alumna del CCH Naucalpan, es hallada con vida tras desaparecer

Tamara Romero Matehuala, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, fue encontrada con vida luego de ser reportada como desaparecida el 22 de abril pasado.

Fuentes consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA) comentaron que la menor de 16 años de edad fue localizada en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Agentes de la Policía de Investigación ubicaron a la menor, de quien hasta el momento se sabe que no fue víctima de ningún delito.

¿Qué se sabe de la desaparición de la alumna del CCH Naucalpan?

La joven fue vista por última vez el 22 de abril de 2025 en Bosques de los Remedios, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (Edomex), de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades.

Tamara fue dejada en instalaciones del CCH Naucalpan, dice mamá

Una mujer quien se identificó como Yohana Matehuala, madre de la alumna del CCH Naucalpan, pidió ayuda a través de redes sociales para localizar a la menor.

“Ella se perdió en el CCH Naucalpan, nunca salió de la escuela, yo fui a recogerla y no me dieron información, lo único que pido que si me ayudan a compartir”, dijo la mujer.

Mediante un video difundido en Facebook, la señora Yohana Matehuala envió un mensaje a Tamara a quien le expresó:

“Tamis te quiero mucho, estamos preocupados por ti, te estamos buscando, regresa a casa, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos”, manifestó.

CCH Naucalpan se pronunció sobre desaparición de Tamara Romero

Al respecto, el CCH Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció al respecto sobre la desaparición de la estudiante.

En un comunicado del 24 de abril pasado, el plantel indicó que la alumna entró al plantel el martes 22 de abril, por la puerta principal a las 6:33 horas, y salió por la misma, en compañía de otro joven, a las 8:15 horas y desde ese día no volvió reingresar al CCH Naucalpan.

La escuela aseguró que mantuvo contacto con la familia de Tamara Romero Matehuala y se le dio apoyo legal y el acompañamiento solicitado, además de que colaborar con las autoridades correspondientes.