Familia desesperada: Buscan cuerpo de bebé en hospital de Tamaulipas

El cuerpo de una bebé que nació sin vida en el Hospital General de Ciudad Victoria, desapareció por lo que ya se inició una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET).

Familiares de la bebé de ocho meses de gestación y que nació el pasado 12 de julio en dicho hospital, exigen justicia porque cuando solicitaron el cuerpo dos días después, les dijeron que había desaparecido de la gaveta donde se había colocado en resguardo.

A más de 10 días de su muerte no se sabe dónde está y su familia está desesperada.

Cuerpo de bebé pudo haber sido incinerado

Las autoridades del hospital le indicaron a la familia que probablemente por error el cuerpo de la bebé había sido incinerado.

Ante esto, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra Mujeres por Razón de Género investigará el caso.

Autoridades del hospital confirmaron que con el producto "óbito fetal” se había seguido el protocolo, el día 12 de julio, al bajarlo a las gavetas del anfiteatro del hospital, pero dos días después, cuando iba a ser entregado a su familia ya no estaba y se puso una denuncia ante el Ministerio Público.

La familia no cuenta con una explicación del motivo del extravío de su bebé, aunque los directivos no descartan que pudo tratarse de un error humano, al entregarlo de forma equivocada o que incluso se lo hayan robado.

Elías Hernández, familiar del bebé dijo: “Estamos muy preocupados por esta situación que ha estado sucediendo durante estos días, es algo que no se había visto anteriormente y la verdad que nos encontramos totalmente desesperados por no saber qué hacer, no sabemos cuál es el medio a seguir, ya hemos agotado todas las instancias correspondientes”.

Incluso, solicitaron al gobernador de Tamaulipas intervenga para que se llegue al fondo de los hechos porque a 10 días de registrada la desaparición, no se sabe nada.

“Vemos que las autoridades no están siguiendo pues el proceso de una manera eficaz, vemos que no hay resultados desde que sucedió esta situación y queremos hacer un llamado a las autoridades tanto al gobernador de Tamaulipas , Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que intervenga y a los diputados locales para que se acerquen aquí", agregó Elías.

Mencionaron que continuaran luchando y que acudirán a la Comisión Estatal de derechos Humanos y al Congreso de Tamaulipas para solicitar todo el apoyo necesario.

“Creo que no puede ser posible que el cuerpo de la bebé aun no se encuentre y que no se encuentre en este hospital”, comentó.