Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora y secretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto, fue entregado por la justicia de Paraguay a México, pero la investigación de las autoridades del país sudamericano revelan cómo una tarjeta bancaria llevó a su captura.

El “Comandante H”, como es conocido el exfuncionario, sería enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien dijo que Hernán “N” no tenía una estancia regular en Paraguay.

Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia, @SRE_mx el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su… pic.twitter.com/iUEvKFoAVn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2025

Tarjeta del banco delató a exsecretario de Seguridad de Adán Augusto en Tabasco

Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, informó que Hernán “N” fue detenido luego de que las autoridades tomaron conocimiento de movimientos bancarios de una tarjeta relacionada con el entorno del exfuncionario mexicano.

El ministro de la SENAD comentó que para la captura de Hernán “N” se llevó a un operativo estratégico y tras el intercambio de información entre México y Paraguay.

“Una tarjeta de crédito, que no estaba a nombre de él, sino vinculada a su entorno, es que empezó a tener movimientos financieros y económicos acá en Paraguay, y esa fue una señal importante por la cual las autoridades mexicanas también utilizaron para proveernos esa información y en definitiva poder dar con esa persona”, explicó.

¿De qué está acusado Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco?

Hernán “N” fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay al ser presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión.

“El Abuelo”, como también es conocido Hernán “N”, cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

Hernán “N” estaba escondido en una residencia de un exclusivo fraccionamiento del Barrio Mariano Roque, cerca de Asunción, donde vivió siete meses. El presunto líder de La Barredora, organización criminal dedicada al narcotráfico, extorsiones, trata de migrantes y hasta el robo de combustible, contó con recursos para esconderse en una casa que hasta alberca tenía.