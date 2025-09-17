Paraguay expulsa y entrega a México a Hernán “N”, presunto líder de “La Barredora”
El exsecretario de seguridad de Tabasco tuvo problemas con su ingreso migratorio a Paraguay; Hernán “N” será trasladado al penal federal del Altiplano.
Hernán “N”, quien había sido detenido el viernes 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, debido a su presunta participación como líder del grupo delincuencial “La Barredora” fue entregado hoy 17 de septiembre a las autoridades de México.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco tuvo problemas migratorios con las autoridades paraguayas. Por ello, el gobierno de la nación sudamericana “notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”.
Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia y el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán "N" a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2025