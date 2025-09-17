Paraguay expulsa y entrega a México a Hernán “N”, presunto líder de “La Barredora”

Hernán “N”, quien había sido detenido el viernes 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, debido a su presunta participación como líder del grupo delincuencial “La Barredora” fue entregado hoy 17 de septiembre a las autoridades de México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco tuvo problemas migratorios con las autoridades paraguayas. Por ello, el gobierno de la nación sudamericana “notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”.