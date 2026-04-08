¿Tienes más de 60 años? Así puedes tramitar la Tarjeta Dorada 2026 con beneficios exclusivos

Una nueva oportunidad de ahorro llega para los adultos mayores en Guerrero con la denominada Tarjeta Dorada 2026, una credencial que funciona de manera similar a la del INAPAM, pero con beneficios adicionales que pueden marcar una diferencia en la economía diaria.

Con este documento se puede acceder a descuentos de hasta el 50% en servicios públicos, trámites y hasta en establecimientos locales, por lo que resulta una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los abuelitos.

¿Quiénes pueden tramitar la Tarjeta Dorada en 2026?

La Tarjeta Dorada está dirigida a adultos mayores de 60 años o más que residan en Guerrero. El programa busca brindar apoyo directo a quienes enfrentan mayores gastos en su vida cotidiana. Para solicitarla, es necesario cumplir con estos requisitos básicos:

Edad mínima: 60 años cumplidos



Residencia en Guerrero: comprobante de domicilio reciente



Identificación oficial vigente (INE)



CURP actualizada



Dos fotografías tamaño infantil.

Cabe decir que este trámite es totalmente gratuito, además de que se realiza en módulos de la Secretaría de Bienestar estatal.

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

El principal atractivo de esta credencial es su amplio catálogo de descuentos; entre los beneficios más destacados en 2026 se encuentran:

50% de descuento en licencias de conducir



Tarifas preferenciales en transporte público local



Reducciones en pagos de predial y agua en municipios participantes



Descuentos en medicamentos en farmacias afiliadas



Acceso gratuito o con descuento a eventos culturales.

Estas ventajas buscan reducir la carga económica en gastos esenciales y fomentar un envejecimiento digno para los habitantes de Guerrero.

¿Dónde se tramita la Tarjeta Dorada 2026?

El Gobierno de Guerrero ha habilitado módulos en ciudades clave como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco. Además, en 2026 se implementaron unidades móviles que recorren zonas rurales para garantizar que el beneficio llegue a quienes tienen dificultades para trasladarse. Una vez entregados los documentos, la credencial puede ser emitida de manera inmediata, facilitando su acceso.

¿La Tarjeta Dorada sustituye al INAPAM?

¡Para nada! Las autoridades han sido claras: la Tarjeta Dorada no reemplaza la credencial del INAPAM, sino que la complementa. Esto significa que los beneficiarios pueden acumular ambos apoyos, ampliando así su acceso a descuentos tanto a nivel estatal como nacional.

La Tarjeta Dorada representa más que un documento, es una herramienta para mejorar la estabilidad económica de los adultos mayores en Guerrero.

