¿Se te pasó? Lo que debes hacer si no recogiste tu tarjeta de la Beca Rita Cetina

¿Eres beneficiario de la Beca Rita Cetina 2025 , pero no recogiste tu tarjeta? ¡Esta información es para ti! A continuación, te explicamos los pasos a seguir para obtener tu plástico y acceder a los $1,900 pesos bimestrales de este apoyo para fomentar la conclusión de los estudios y garantizar que los estudiantes no abandonen la escuela por razones económicas.

Fechas clave para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina 2025

La entrega de tarjetas para la Beca Rita Cetina 2025 comenzará el 5 de febrero y se extenderá hasta el 28 de marzo de 2025. Durante este período, los padres o tutores de los beneficiarios podrán recoger los plásticos del Banco del Bienestar en los planteles educativos donde están inscritos los estudiantes.

Es importante que los beneficiarios estén atentos a los avisos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de sus escuelas para conocer la fecha exacta y el horario para la recogida. Para obtener la tarjeta, se requerirán ciertos documentos como:

Documentos para los padres o tutores:



Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Documentos para los estudiantes:



Acta de nacimiento.

CURP

Es importante que todos los documentos estén actualizados y que el comprobante de domicilio sea de una fecha reciente, es decir, no mayor a tres meses.

¿Qué pasa si no recoges tu tarjeta de la Beca Rita Cetina?

¡Tómalo en cuenta! Si no recoges tu tarjeta de la Beca Rita Cetina , podrías perder el acceso a los $1,900 pesos bimestrales que se otorgan como apoyo económico. Tu plástico es esencial para recibir el beneficio, ya que es el medio a través del cual se depositará el apoyo financiero.

En caso de que no puedas acudir a recoger la tarjeta de la beca, no te alarmes. Las autoridades han establecido un proceso de reprogramación para asegurar que todos los beneficiarios reciban su plástico. Visita los módulos de atención y orientación para informarte sobre las nuevas fechas y los requisitos. Además, se realizarán registros periódicamente para aquellos que no hayan podido inscribirse inicialmente.