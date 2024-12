Taxista agresivo pone en riesgo a madre e hija en Salina Cruz, Oaxaca

Un alarmante incidente tuvo lugar en Salina Cruz, Oaxaca, donde un taxista agresivo puso en peligro la vida de una madre y su hija durante una violenta persecución.

¿Cómo ocurrió esta violenta persecución que puso en riesgo a una madre y a una niña de seis años?

Los hechos ocurrieron en días recientes, cuando la madre y su pequeña, de solo seis años, viajaban en un taxi amarillo por la calle Chapultepec. De repente, otro taxi, marcado con el número económico 130, comenzó a seguirlos de manera imprudente.

El conductor del taxi amenazante intentó cerrarles el paso en varias ocasiones, lo que generó una situación de pánico en el interior del vehículo; la madre, visiblemente asustada, alertó a su hija diciendo: “¡Agárrate, agárrate, porque nos viene siguiendo un taxi loco!”.

Mientras tanto, el chofer del taxi perseguido solicitó el apoyo de las autoridades en el número de emergencia ‘911', temiendo por su seguridad y la de sus pasajeras; en medio de la persecución, el agresor incluso se bajó de su vehículo para patear el taxi que transportaba a la madre y a la niña.

“Me puede traer una patrulla, de favor. Es que me está agrediendo un taxi, en Salina Cruz, Oaxaca. Me viene siguiendo un taxi, y yo traigo pasaje. Es el #130, estoy aquí por Barrio Nuevo, me viene siguiendo y me viene agrediendo, yo no le hice absolutamente nada. Traigo a mi pasaje bien asustado, traigo a una niña de seis años. Nosotros venimos tranquilos.

Taxista agr3sivo pone en pel!gro a pasajeros en Salina Cruz



Piden intervención de SEMOVI Oaxaca



Pasajeros denunciaron la conducta peligrosa del conductor del taxi 130, quien realizó maniobras agres!vas y llegó a patear el vehículo en el que viajaban.https://t.co/MpHmUySMkp pic.twitter.com/6mHprVBBa6 — Alerta Oaxaca (@Alerta_Oaxaca) December 26, 2024

“Soy el taxi #119 y me viene siguiendo el taxi #130, venimos tranquilos, ahora me viene siguiendo por la colonia Galindo, ya me pateó mi unidad y yo no le hice nada. Trae dos pasajeros, son dos mujeres y es hombre el que viene manejando agresivo”, expresó la víctima del ataque a las autoridades, al tiempo en que su pasajera, quien viajaba acompañada con su hija aterrada, registraban el ataque de forma aterradas.

A pesar de las maniobras arriesgadas del taxista #130, lograron evadirlo y finalmente se perdió entre las calles de Salina Cruz. Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de Oaxaca no ha emitido un pronunciamiento sobre este incidente ni sobre posibles sanciones al taxista involucrado.