¡Tres agujeros negros cercanos a la Tierra! Los hallazgos de la misión espacial Gaia

La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA) se lanzó en diciembre de 2013 con el objetivo de crear un mapa tridimensional detallado de la Vía Láctea . Durante más de once años, el telescopio espacial ha estado recopilando datos sobre la posición, movimiento, temperatura y composición de más de mil millones de estrellas.

Entre sus descubrimientos más significativos se encuentran tres agujeros negros, los más cercanos a la Tierra, que han proporcionado nuevos conocimientos sobre la estructura y evolución de nuestra galaxia.

¿Qué es un agujero negro? Esto es lo que hay dentro

De acuerdo con la NASA, un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Esta región del espacio se define por su horizonte de eventos, que es el límite más allá del cual la velocidad necesaria para escapar excede la velocidad de la luz.

Los agujeros negros se forman generalmente a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas, específicamente cuando una estrella de más de 20 masas solares agota su combustible y no puede sostenerse contra su propia gravedad, resultando en una explosión de supernova que expulsa sus capas exteriores.

¿Cuál es el agujero negro más cercano a la Tierra?

Este 15 de enero de 2025, la misión Gaia ha concluido sus observaciones. Esta decisión se tomó debido al agotamiento del combustible necesario para mantener su orientación y capacidad de escaneo del cielo. Uno de los hallazgos más emocionantes fue el descubrimiento de tres agujeros negros cercanos a la Tierra, denominados:



Gaia BH1 , es el agujero negro más cercano a la Tierra, ubicado a aproximadamente 1,560 años luz en la constelación de Ofiuco, y tiene una masa de 10 veces la del Sol.

, se encuentra a aproximadamente 3,800 años luz de distancia y también es considerado un agujero negro inactivo.

Gaia BH3 es el agujero negro más masivo descubierto hasta ahora en la Vía Láctea, con una masa de 33 veces la del Sol. Se encuentra a aproximadamente 2,000 años luz de distancia en la constelación de Aquila.

La detección se realizó al observar el movimiento de estrellas compañeras que orbitan estos agujeros negros, lo que indicó la influencia gravitacional de estos objetos masivos no visibles.

¿Representan peligro? Los agujeros negros son considerados inactivos, ya que no están consumiendo material de estrellas cercanas, lo que significa que no emiten radiación significativa que podría ser detectada. Esto los hace prácticamente invisibles y no representan una amenaza directa para la Tierra o sus habitantes.