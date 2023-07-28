Tengamos siempre presente al campo, pues gracias a eso hay alimentos: Ebrard

Ante ejidatarios de Álvaro Obregón, Michoacán, Marcelo Ebrard, dijo que el campo también cuenta y no nada más las grandes ciudades.

“Vamos a seguir adelante con los programas sociales y vamos a hacer más, advierte a quienes buscan eliminarlos”.

Este jueves, en asamblea con ejidatarios del municipio michoacano, Ebrard compartió algo que aseguró, suele recordarles a sus cinco hijos al sentarse a la mesa: “Piensen siempre que, cuando ustedes van a comer algo, ese pepino, ese maíz, ese producto que los alimenta a ustedes, viene del campo. Y con frecuencia nos olvidamos, como si el campo no existiera”.

Marcelo expuso que hoy en día se habla mucho de soberanía alimentaria y que por eso mismo, cuando algún país productor de granos, como Ucrania, entra en guerra, el mundo entero cae en crisis.

El que más trabaja en México es el pobre, afirma Ebrard

Refirió que, cuando le preguntaron por qué visitar Álvaro Obregón cuando en Michoacán hay ciudades más grandes, respondió: “Porque el campo también cuenta. Porque todos somos mexicanas y mexicanos, no nada más las grandes ciudades”.

Añadió que, en México, el que más trabaja es el pobre: “Y en el campo, peor: más trabajan todavía”. Por eso, garantizó que seguirá adelante con los programas sociales, para defender a la gente, y aprovechó para mandarle un recado a quienes, como Vicente Fox, pretender eliminarlos: “Y vamos a hacer más”.

Asimismo, señaló que uno de los siguientes programas importantes debe destinarse a las jefas de hogar: “El plan es seguir construyendo el México que queremos, que no tenga la injusticia que hay: reducir la desigualdad.