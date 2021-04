“Tengo suficientes anticuerpos": AMLO no se vacunará

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que de acuerdo con sus médicos, no es indispensable que acuda a ponerse la vacuna contra Covid-19, al menos no por el momento, ya que tras su contagio cuenta son suficientes anticuerpos.

En su conferencia diaria desde el Palacio Nacional, López Obrador respondió que consultó una segunda opinión sobre su estado de salud y con los médicos que lo atendieron cuando padeció de Covid-19 y les mostró sus estudios por lo que le aseguraron que cuenta con “anticuerpos suficientes”.

“Los médicos indicaron que no es indispensable que me vacune... revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune”, aseguró.

Incluso, dijo que mañana en el “Pulso de la Salud” dará a conocer los detalles de las recomendaciones médicas, una de ellas, que en dos meses podría aplicarse la vacuna, aunque para él eso ya es demasiado tiempo.

“Mañana, le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones; entonces, que explique técnica y científicamente”, dijo el mandatario.

El pasado 31 de marzo López Obrador dijo que se vacunaría esta semana y que los doctores que lo atendieron cuando se contagió de coronavirus le recomendaron que esperara para la vacuna “porque tenía anticuerpos”.

Esperar efectos de Semana Santa

Por otro lado, el presidente López Obrador refirió a que aunque existe una disminución de casos de coronavirus en el país, es necesario ver los efectos de la Semana Santa en los registros de contagios, por la salida de vacacionistas.

“Hay una disminución de contagios; también hay que esperar qué efectos pueda acarrear el que salió mucha gente en Semana Santa y estuvo en balnearios, hay que ver qué situación nos puede producir este relajamiento, que también es entendible”, declaró en su conferencia mañanera.

