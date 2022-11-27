Tenoch Huerta explicó por qué vio el partido de México con AMLO

El actor Tenoch Huerta se reunió con el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ver el partido juntos de México contra Argentina, donde el tri perdió 2 goles a 0. Ante esto, el actor dio las razones de por qué decidió juntarse con AMLO.

A través de su cuenta oficial de Twitter, así como en su cuenta de Instagram, Tenoch Huerta compartió algunas palabras en el marco del partido que se disputó el pasado sábado 26 de noviembre. Redactó que en la tarde del sábado, se reunió con el “preciso”, vieron el partido de México contra Argentina y hablaron de la importancia de la cultura, los apoyos para esta y también tocaron el tema de antiracismo.

Asimismo, Tenoch Huerta expresó sus deseos de que todas las autoridades se sumen a esta lucha que “trasciende partidos, colores y sexenios”.

Por su parte, el presidente AMLO compartió una fotografía junto al actor Tenoch Huerta en su cuenta de Twitter y pidió a la población tener ánimo y seguir apoyando a la selección Mexicana ya que “esto no se acaba hasta que se acaba”.

Tenoch Huerta y AMLO|Instagram Tenoch Huerta

México pierde contra Argentina en partido de Mundial Qatar 2022

La Selección Mexicana perdió con un resultado 2 a 0 frente a Argentina con goles de Messi y Fernández, por lo que ahora México deberá mejorar ante Arabia Saudita, ya que durante este encuentro a disputar el próximo 30 de noviembre el Tri color necesita ganar con mínimo tres goles o más para continuar su camino en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Marcha de AMLO hacia el Zócalo Capitalino

Por otro lado, este domingo 27 de noviembre se llevó a cabo la marcha convocada por el presidente AMLO para conmemorar el cuarto aniversario de su Gobierno. Él mismo encabezó el contingente, acompañado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, entre otros.