Acusan a presunta jauría de misteriosas muertes en Teotihuacan

En junio pasado, en la comunidad de San Sebastián Xolalpa, en el municipio de San Juan Teotihuacan, Estado de México (Edomex), un joven fue localizado sin vida, al parecer derivado del ataque de una jauría.

Gabino Martínez, director de Bienestar Animal en Teotihuacán informó de ese primer caso: “Sí fue obviamente, pues las evidencias marcaron que fue atacado por los perros”.

Otro hombre apareció días después casi en el mismo perímetro, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Edomex investiga si también murió por un ataque de perros o por otras circunstancias.

“En junio sí hubo dos, me parece que sí hubo dos, pero no, desconozco de que fue, sí fue de los perros, según de unos coyotes, pero no sé", indicó Juan, vecino de San Sebastián Xolalpa.

Miguel Ángel Santiago, también habitante de San Sebastián Xolalpa refirió que incluso hay personas hospitalizadas y con consecuencias graves en su salud por estos ataques de perros.

“Ya hay dos víctimas, me parece que hay otras más que estaban en estado de coma en el hospital y ataques a otras personas pero sin consecuencias graves simplemente el susto se podría decir, no, hacia los vecinos pero normalmente los que más transitan para allá son los vecinos de la comunidad de San Agustín Tlaginga, sabemos de tres personas de allá de San Agustín Tlaginga”, relata.

Sin rastros de la jauría

Autoridades de San Juan Teotihuacan y de otras dependencias han realizado recorridos en la zona donde presuntamente ataca la jauría.

Mientras tanto, la ciudadania está preocupada, pues a pesar de que las autoridades han realizado recorridos por la zona, no han dado con los presuntos perros salvajes.

“La ciudadanía está preocupada, de alguna manera pues la gente aledaña a donde se dieron esas situaciones que son no más de un perímetro de 200 metros de las dos personas que fueron atacadas o comidas pues la gente está preocupada”, dijo Gabino Martínez.

Aseguró que han realizado recorridos “de los cuales no hemos encontrado, como la gente lo comenta que una jauría , hemos hecho recorrido tanto en el día como en la tarde, inclusive en la noche con la Policía Municipal, con la Policía Estatal, con la Guardia Nacional y pues no hemos detectado nada”.