VIDEO: Amarran a funcionarios por falta de agua potable en Tepeapulco

Entre gritos y empujones, funcionarios del servicio de Agua Potable de Tepeapulco, Hidalgo fueron amarrados a un poste de luz por habitantes que se manifestaban por la falta de agua desde hace tres semanas en ese municipio.

Se trata del director y el subdirector del Agua Potable de Tepeapulco, Víctor Villalba y José Luis González, respectivamente, los funcionarios retenidos.

Antes, los pobladores inconformes habían cerrado los accesos de la zona centro del municipio, exigiendo la presencia y atención de los funcionarios, ante la crítica situación.

Isabel Pacheco, una de las vecinas afectadas exigió la normalización del servicio: “Pues que nos echan el agua más seguido porque sí nos hace falta, es un líquido vital que nos hace falta”.

Ella vive en la colonia Plan de Ayala, una de las zonas más afectadas por el desabasto de agua potable y, con cubeta en mano, mostró cómo aprovecha hasta la más mínima gota, recicla toda la que puede, pues la escasez se ha agudizado en las últimas semanas.

“Cuando nos la echan pues a apartar el agua y estar al pendiente de que cuando nos la echan me aparto porque si no los días que no nos la echan son muchos”, relató a Fuerza Informativa Azteca, la mujer afectada.

Otro ejemplo de la complicada situación que viven desde hace años, es una manguera que forma parte de la red de suministro de agua y fue instalada por los mismo vecinos, cruza por dos colonias y abastece a miles de habitantes de las colonias Plan de Ayala y Rojo Gómez en Tepeapulco, Hidalgo .

Alcaldesa reconoce desabasto de agua potable

Las autoridades municipales reconocen la difícil situación que enfrentan y aseguran que todo se complicó por la falla en un pozo de distribución.

La presidenta municipal de Tepeapulco, Marisol Ortega, admitió la existencia del problema:

“Tenemos problema ahorita en algunas colonias de la cabecera municipal qué es Tepeapulco debido a que hubo una falla en el sistema de rebombeo del pozo 5T, bueno pues eso ha causado que llegue con menos presión en algunas colonias como Ampliación Pino Suárez, Del Trabajo, Madero, Plaza Vieja, El Calvario”,

Por lo pronto, acordaron que abastecerán de manera emergente con diez pipas en las seis colonias, lo cual tranquilizó a los vecinos, quienes liberaron a los dos trabajadores del agua potable retenidos.