“Solo yo puedo prevenir la Tercera Guerra Mundial": Trump

Los recordatorios de la imponente influencia del expresidente Donald Trump sobre el Partido Republicano estuvieron en todas partes en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora este fin de semana en Washington. “Antes de llegar a la Oficina Oval, tendré la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania arreglada. Se arreglará rápidamente”, aseguró Trump.

En su discurso el sábado (4 de marzo), Trump dijo que era el único candidato que podía evitar la “Tercera Guerra Mundial”.

Dijo que tiene una gran relación con Putin y que el presidente ruso lo escucharía. “No me llevará más de un día”, dijo Trump.

Donald Trump / Expresidente de Estados Unidos:

“Pero estoy aquí hoy y soy el único candidato que puede hacer esta promesa. Preveniré y muy fácilmente la Guerra Mundial tres, muy fácilmente. Y vamos a tener la Tercera Guerra Mundial, por cierto, vamos a tener la Tercera Guerra Mundial. Si algo no sucede rápido. Vamos a tener la Tercera Guerra Mundial ".

Trump aseguró que antes de llegar a la Oficina Oval, tendría la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania arreglada. Se arreglará rápidamente. Me resolveré el problema y lo resolveré muy rápido. Y no me llevará más de un día. Sé exactamente qué decirle a cada uno de ellos, me llevé bien con ambos. Me llevé muy bien con Putin, aunque yo soy el que terminó su oleoducto. Recuerdo que dijeron: “Trump le está dando mucho a Rusia”. ¿En realidad? Putin en realidad me dijo, si eres mi amigo, odiaría como el infierno verte como mi enemigo ".

🇺🇸| Trump: "Bajo mi liderazgo, utilizaremos todos los recursos estatales, locales, federales y militares necesarios para llevar a cabo la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos"



Trump y DeSantis lucharán por candidatura republicana

La conferencia de tres días ilustró el agarre de hierro que posee sobre la base del partido conservador y lo difícil que podría ser para un retador negar a Trump la nominación presidencial republicana en 2024.

Al mismo tiempo, sigue siendo una pregunta abierta si la apelación de Trump todavía se extiende más allá de sus simpatizantes más leales. Las encuestas de opinión pública que muestran que muchos republicanos están buscando una alternativa como el gobernador de Florida Ron DeSantis, creyendo que pueden ofrecer una mejor oportunidad de ganar la Casa Blanca.

Trump se desempeñó como orador de cierre para el evento el sábado. “Vamos a terminar lo que comenzamos”, dijo. “Vamos a completar la misión”.

Trump y DeSantis están programados en los próximos días para visitar Iowa, que celebra el primer concurso de nominación republicana el próximo año.