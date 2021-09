Terrorista apuñala a seis personas en supermercado de Nueva Zelanda

La policía de Nueva Zelanda mató a tiros a un terrorista que entró a un supermercado y apuñaló a seis personas que se encontraban haciendo compras en la ciudad de Auckland.

La primera ministra Jacinda Ardern describió el acto como “un ataque terrorista” y señaló que el agresor es un ciudadano Sri Lanka, que se inspiró en el grupo extremista Estado Islámico para perpetrar el atentado.

Ardenr detalló que este atentado dejó a seis clientes del supermercado heridos, tres de ellos se encuentran en estado crítico y uno grave, todos presentaban heridas con arma blanca.

“Lo que sucedió hoy fue despreciable, fue odioso, estuvo mal”, dijo Jacinda Ardern en una conferencia de prensa que ofreció este viernes.

Nueva Zelanda. Un seguidor del Estado Islámico, en vigilancia, apuñala a 6 personas en un supermercado hasta que es abatido



Hasta el momento, se desconocen los días de luto que establecerá Jacinda Arden por su muerte, ni a que mezquita acudirá velada pic.twitter.com/6WfkKHYhLf — No Habrá Paz † (@_SantosTrinidad) September 3, 2021

También recalcó que el ataque fue realizado “por un individuo, no por una fe, no por una cultura, no por una etnia, sino por una persona que se dejó llevar por una ideología que no es apoyada aquí ni por ninguna comunidad”, aseveró.

De acuerdo con la primera ministra, el presunto terrorista, de quien no se ha revelado su identidad, era conocido por las autoridades del país desde 2016, y estaba siendo monitoreado las 24 horas por ser considerado “persona de interés”, pero por ley no podía estar en prisión.

¿Cómo sucedió el ataque terrorista en un supermercado de Nueva Zelanda?

El ataque terrorista sucedió en el supermercado Countdown, en LynnMall, ubicado en el distrito de New Lynn, Auckland, cuando el sujeto tomó un cuchillo grande de una vinitra del lugar y comenzó a apuñalar a las personas que se encontraban cerca de él, hasta que una mujer gritó que el hombre tenía un cuchillo.

En seguida comenzaron a sonar los disparos que abatieron al terrorista, y el caos se desató dentro del supermercado, porque la gente comenzó a gritar y a correr para intentar ponerse a salvo.

“Había caos, una mujer salió y tenía el brazo acuchillado. Iba a ayudar porque escuché que había un cuchillo, iba a ayudar haciendo algo, como tirar una botella”, relató un testigo para un medio internacional.

De acuerdo con las autoridades neozelandesas, la policía mató al hombre 60 segundo después de haber comenzado el ataque debido a que ya lo monitoreban.

¿Qué se sabe del supuesto terrorista?

La primera ministra explicó que el terrorista llegó a Nueva Zelanda en octubre de 2011 y debido a su ideología en 2016 se convirtió en persona de interés en relación a la seguridad nacional, por lo que era vigilado las 24 horas del día.

Ante la preocupación por sus creencias, era conocido por varias agencias de inteligencias y su nombre estaba en una lista de vigilancia de terrorismo, pero hasta el momento no había cometido ningún delito para ser llevado a prisión.

Las autoridades consideran que el sujeto actuó solo y que no hay más peligro para los ciudadanos. Mientras tanto, el supermercado permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

