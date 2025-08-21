¡Una al día! Tiendas Neto anuncia expansión México; abrirá una sucursal diaria en México
Con más de 1,800 tiendas y 90 productos de marca propia, las Tiendas Neto anuncia su expansión, abriendo una sucursal al día durante 2025 en México.
Quienes hacen rendir su dinero y tienen múltiples opciones de pago y productos, saben que esta es la mejor opción para sus compras, más de 1800 Tiendas Neto a lo largo y ancho de México, se han consolidado durante 16 años, en el gusto de los mexicanos y ahora buscan su expansión.
¡Una al día! Tiendas Neto abrirá una diaria
Se tratan de las Tiendas Neto de Grupo Salinas, que siempre están a favor de quienes más lo necesitan con productos de calidad a bajo costo.
“Lo importante es trabajar para el consumidor y darle valor al consumidor, creo que es algo que nos caracteriza a los mexicanos, a los empresarios, a los trabajadores, es darle valor y recibir esta recompensa a cambio que es la preferencia”, dijo Hugo Salinas Sada, fundador y Presidente del Consejo de Tiendas Neto.
La Expo Neto 2025 fue un encuentro entre proveedores, operadores y consumidores, ahí se planteó la expansión de la marca.
“Vamos a seguir creciendo mucho y el próximo año estaremos abriendo yo creo que una tienda por día, es un objetivo bien importante que tenemos”, dijo Hugo Salinas Sada, fundador y Presidente del Consejo de Tiendas Neto.
90 productos de marca propia en Tiendas Neto
Tiendas Neto hoy cuenta con más de 90 productos con su marca propia Best Choice. “Más o menos la mitad de nuestra venta son marcas propias, eso nos enorgullece mucho porque, porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y que los clientes no están prefiriendo”, mencionó Hugo Salinas Sada, fundador y Presidente del Consejo de Tiendas Neto.
Un modelo que se basa en productos de gran calidad, a precios accesibles y comprometidos con México y la economía mexicana.