Tifón Rai deja al menos 100 muertos en Filipinas

De acuerdo con el Consejo Nacional de Reducción del Riesgo y Gestión de Desastres de Filipinas (NDRRMC), hay al menos 100 personas muertas tras el azote del tifón ‘Rai’ en dicho país.

Luego de su paso, comunidades enteras quedaron bajo el agua, al menos cinco millones se quedaron sin electricidad, 22 carreteras resultaron dañadas y redes de telecomunicaciones se perdieron, además, más de 330 mil personas fueron desalojadas. Por si fuera poco, al menos 100 personas fueron declaradas como muertas.

La destrucción del súper tifón Rai obligó a las autoridades de Filipinas a posponer la campaña de vacunación contra Covid-19 en el país.

A pesar de que el país ya trabaja para remover los escombros de las zonas afectadas, no hay fecha de finalización aproximada.

De igual forma, debido al nivel de destrucción que dejó el tifón Rai, albergues temporales fueron habilitados en Filipinas.

Asimismo, debido a las afectaciones y a los trabajos de rescate, decenas de vuelos fueron suspendidos. Asimismo, el transporte marítimo tiene restricciones, al igual que los transportes terrestres.

Filipinas, el tifón Rai y los desastres naturales

Por su ubicación geográfica, Filipinas es uno de los países más vulnerables a desastres naturales relacionados al mar, además, el país se encuentra sobre el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’ zona que acumula el 90% de la actividad volcánica y sísmica de la tierra.

Por si fuera poco, cada año un promedio de 20 tifones azotan a Filipinas, el más destructivo registrado a la fecha fue súper tifón Haiyan en 2013, el mayor conocido que ha tocado tierra, golpeó a las islas de Samar y Leyte, dejando a unas 7.000 personas sin vida y a 200.000 familias sin hogar.

El tifón llegó tarde este año, pues diciembre no es una época de estos fenómenos. Aun así, fue uno de los más fuertes del año.

Los vientos registrados durante su paso fueron de 195 kilómetros por hora, colocándolo en la categoría de 'súper tifón'.

