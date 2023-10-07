¿Cómo aumentar los seguidores en TikTok rápido? Sigue estos tips

¿Hay un secreto oculto? Hoy en día TikTok es una de las plataformas con más alcance en el mundo, por lo que cada día, miles de creadores buscan obtener una mayor exposición para los usuarios, pero, ¿cualquiera puede lograrlo?

Aumentar el número de seguidores en la plataforma puede ayudar a obtener múltiples beneficios, como la monetización de tu cuenta, o bien, ser parte de un público más grande, pero sin duda el mayor beneficio es que tu perfil sea reconocido, por ello te compartimos una serie de consejos para lograr este objetivo.

¿Cómo conseguir más seguidores en Tiktok rápidamente?

¡Sin promesas falsa! A través de su canal oficial, la aplicación de videos ha compartido una serie de tips para aumentar el número de seguidores, consejos entre los que se encuentran:



Conocer tu público:

Para saber a qué tipo de audiencias se encuentran interesados en tu contenido, la plataforma de videos pone a disposición del usuario la herramienta 'Estadísticas', un apartado que te ayudará a obtener información sobre tus videos más populares y la participación de los espectadores.



Colaborar con otros creadores:

TikTok es una comunidad de creadores de contenidos, por lo que interactuar con el público al leer, reaccionar y responder a sus comentarios ayudará a incrementar tu nivel de exposición.

De igual forma, se recomienda buscar a creadores con contenidos similares al tuyo, así podrás hacer apariciones o cameos en videos de otros usuarios y llegar a una audiencia más amplia.



Participar en retos de hashtags populares:

Este tipo de dinámicas ofrecen una forma creativa de encontrar nuevos temas y a la vez acercarte a un nuevo número de espectadores. Además, ofrece la opción a los creadores de contenido de interactuar con la comunidad.



Publicar contenidos de forma regular:

Se recomienda tener una actividad constante de al menos 3 a 5 videos por semana, así como mostrar novedades en cada publicación.



Conectarte con tu comunidad fuera de TikTok:

La aplicación sumará puntos cuando tus videos se publican en otras redes sociales, así que entre más compartas el enlace de tus videos con tus amigos y espectadores, más valorará la plataforma tu participación.

¿Cuánto paga TikTok?

Entre más seguidores, TikTok brindará mayores beneficios a sus creadores de contenido con la opción de monetización, una herramienta que te permite generar ingresos a través de la plataforma siempre y cuando tu contenido sea el más visto, sume cierta cantidad de reproducciones, pero sobre todo cumplas con un número de seguidores concreto.

Una vez completados los aspectos anteriormente mencionados, la app ofrecerá cierta cantidad de dinero por un determinado número de visualizaciones. Según algunas estimaciones, las ganancias que podrías obtener son las siguientes:



1.000 visualizaciones se brindará un total de 0,63 pesos

10.000 visualizaciones = 6,3 pesos

100.000 visualizaciones = 63 pesos

1.000.000 visualizaciones = 630 pesos

¡Tómalo en cuenta! Para que poder activar la opción de monetización en TikTok será necesario que cumplas con una serie de requisitos, de lo contrario, la aplicación no te dejará obtener ganancias, puedes consultar la información completa haciendo clic en este enlace.