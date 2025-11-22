Tiroteo en Carolina del Norte, durante encendido de árbol de Navidad

La celebración por el encendido del árbol de Navidad en Carolina del Norte, se convirtió en una escena de caos y terror, cuando un tiroteo dejó a varias personas heridas y a otras más con crisis nerviosa.

Aunque las autoridades aún no confirman el número exacto de víctimas, policías y servicios de emergencia respondieron de inmediato para asegurar la zona y atender a las personas afectadas, mientras la comunidad permanece en alerta y a la espera de información oficial.

Tiroteo deja varios heridos en Carolina del Norte

Lo que debía ser una noche festiva y de felicidad en Concord, Carolina del Norte, terminó en tragedia luego de que se registrara un tiroteo, e irrumpiera en la ceremonia de encendido del árbol navideño, dejando cuatro personas heridas.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche en Union Street, cerca de Corvin Avenue, muy cerca del punto donde se realizaba el evento.

#URGENTE | Durante el encendido del árbol de Navidad en Carolina del Norte, #EstadosUnidos, se suscitó un tiroteo.



De acuerdo con distintos reportes, hay al menos cuatro personas lesionadas. pic.twitter.com/mnZaLPgrrm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2025

Elementos de la policía, bomberos y paramédicos llegaron rápidamente para atender la emergencia y trasladar a los heridos a un hospital ; tres permanecen en condición crítica y uno más se reporta estable. La zona fue acordonada mientras se evacuaba a los asistentes y se aseguraba el área.

Las autoridades ya analizan videos de cámaras y grabaciones tomadas por testigos para identificar al responsable, quien logró huir tras los disparos. La comunidad permanece a la espera de información oficial mientras continúa la búsqueda del agresor.

Jugador de los New York Jets, Kris Boyd, fue atacado a balazos en Manhattan

El pasado 16 de noviembre, una fuente cercana a los New York Jets confirmó a los medios de comunicación que Kris Boyd, jugador del equipo, fue agredido con disparos.

Boyd fue atacado durante la madrugada, en un restaurante frente a la calle 38, cerca de la Séptima Avenida en Manhattan.

De acuerdo a testigos, el incidente sucedió después de una discusión que en un momento se intensificó y derivó en los dos disparos que recibió el jugador, aparentemente en el abdomen.