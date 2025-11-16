¡Alarma en la NFL! Jugador de los New York Jets, Kris Boyd, fue atacado a balazos en Manhattan

Un incidente de seguridad de alto perfil sacude a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Una fuente cercana a los New York Jets ha confirmado a medios de comunicación que Kris Boyd, jugador del equipo, fue agredido con disparos.

La noticia, que aún carece de un comunicado oficial por parte de la franquicia o de la policía local, ha generado una inmediata alarma en la comunidad de la NFL. Los detalles sobre el suceso son escasos y la información se mantiene reservada, lo que aumenta la incertidumbre sobre la condición del esquinero.

Jets CB Kris Boyd critically wounded in Manhattan shootinghttps://t.co/LwjmwyWq8I pic.twitter.com/MOdFV17Vcq — Around The NFL (@AroundTheNFL) November 16, 2025

Qué se sabe del tiroteo al jugador de los New York

Según la fuente, Boyd fue atacado alrededor de las 2 de la mañana en un restaurante frente a la calle 38, cerca de la Séptima Avenida en Manhattan.

De acuerdo a testigos, el incidente sucedió después de una discusión que en un momento se intensificó y derivó en los dos disparos que recibió el jugador, aparentemente en el abdomen.

La principal preocupación ahora se centra en el estado de salud de Boyd, de quien se sabe que ha sido atendido médicamente.

Se espera que el equipo de los Jets o las autoridades policiacas emitan un comunicado oficial en las próximas horas para confirmar el accidente y dar a conocer el estado en el que se encuentra Boyd.

#Jets CB/ST Kris Boyd was shot and critically wounded in Manhattan early Sunday morning and is fighting for his life at Bellevue Hospital, per @nypost.



The shooting occurred at around 2am. No arrests have been made and an investigation is underway.https://t.co/5Ku5XOzrFG pic.twitter.com/KssNdVPwED — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 16, 2025

¿Quién es Kris Boyd?

Boyd jugó fútbol americano universitario para la Universidad de Texas (Texas Longhorns). Durante su etapa universitaria, fue un jugador destacado por su velocidad y agresividad, participando en 47 juegos.

Fue seleccionado en el séptima ronda del Draft de la NFL de 2019 por los Minnesota Vikings.

El jugador de 29 años firmó con los New York Jets y es conocido por su contribución en equipos especiales, ha sido una pieza importante en la rotación defensiva del equipo esta temporada.

El suceso ocurre en medio de la temporada regular, lo que añade una capa de preocupación en la liga sobre la seguridad de sus atletas fuera del campo de juego.

New York Jets cornerback Kris Boyd shot early Sunday, source says https://t.co/FQAdetcQJM — CTV News (@CTVNews) November 16, 2025

¿Ha sufrido algún accidente similar?

Boyd es un jugador que se caracteriza por ser agresivo e intenso, aunque realmente no ha sufrido incidentes que escalen a la violencia física.

Los únicos reportes de discusiones o posibles problemas del jugador han sido en redes sociales o con algunos de sus entrenadores, pero nada tan grave como la situación acontecida últimamente.