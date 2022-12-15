Aniversario de tiroteo en Sandy Hook, reaviva debate sobre armas en EU

Ha pasado una década desde que el pistolero Adam Lanza, de 20 años, disparó y mató a su madre, y luego mató a seis adultos junto con 20 niños en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Este miércoles se cumplieron 10 años desde la masacre que reavivó el debate en EU sobre la salud mental, el acceso a las armas y la mejor manera de proteger las escuelas.

Una empresa en los Estados Unidos afirma haber desarrollado una nueva tecnología que usa inteligencia artificial para monitorear las cámaras de video en busca de posible violencia armada, para ayudar a atrapar al tirador antes de que se apriete el gatillo.

Dave Fraser / CEO de Omnilert:

Lo que ha sido notable acerca de muchas situaciones de tiradores activos es que los agresores son realmente visibles en las cámaras de seguridad durante segundos y, a veces, minutos. Así que piensa en la situación en Parkland donde el tirador activo fue captado por la cámara preparándose en una de las escaleras”.

"Queremos monitorear esas cámaras de seguridad para poder usar esos preciosos segundos y minutos para poner en marcha un plan de respuesta automatizado, que podría incluir cerrar puertas, activar sirenas, contactar a la policía con información valiosa".

Para el presidente de los Servicios Nacionales de Seguridad y Protección Escolar y experto en seguridad escolar K-12, Kenneth Trump, alguna nueva tecnología podría ser ingeniosa y útil en situaciones de tiradores activos, pero solo si el personal de la escuela está adecuadamente capacitado.

Kenneth Trump / Experto en seguridad escolar:

Lo que decimos es que estamos viendo un aumento en los incidentes con armas de fuego y otras armas y su uso en la escuela. Hay mucha ansiedad y presión sobre los administradores escolares para que hagan algo, háganlo de manera diferente y háganlo ahora. hay muchos artículos que están en el mercado que proporcionan las campanas y silbatos y el teatro de seguridad que pueden resolver esa necesidad de seguridad emocional, la necesidad de señalar algo para decir mira, estamos haciendo algo”.

Aniversario de tiroteo en Sandy Hook, reaviva debate sobre armas en Estados Unidos.

Proponen uso de inteligencia artificial para combatir violencia con armas en escuelas

Es una locura pensar que tenía diez años cuando ocurrió el tiroteo en Sandy Hook, y luego, cinco años después, tenía 15 años en Marjory Stoneman Douglas cuando ocurrió el tiroteo allí", dijo Sari Kaufman desde el campus de la Universidad de Yale en New Have, Connecticut, donde es estudiante de ciencias políticas y defensora de Students Demand Action, una organización de jóvenes activistas comprometidos con poner fin a la violencia armada en los EU.

Según un informe de 2014 de la Oficina del Defensor del Niño de Connecticut, el tirador de Sandy Hook, Lanza, "no recibió ningún tratamiento en los años previos al tiroteo" por dolencias psiquiátricas y físicas como ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo. "Así que creo que es importante centrarse en la defensa y detenerla en la raíz del problema, que es que las personas que no deberían tener acceso a las armas tengan acceso a las armas... Todavía estamos abogando diez años después por el sentido común de las armas y soluciones de prevención de la violencia como el almacenamiento seguro de armas de fuego. Es frustrante", dijo Kaufman.