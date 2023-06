¡20 mil afectados! Reanudan servicio de transporte en Tizayuca, Hidalgo

Luego de varios días de paro en el servicio de transporte en el municipio de Tizayuca, Hidalgo que afectó a por lo menos 20 mil personas, este martes se reanudó la operación en las actividades de este ramo, pero de forma parcial, luego de que llegaran a algunos acuerdos con las autoridades.

Los transportistas iniciaron un paro de actividades el sábado pasado en protesta por los altos niveles de inseguridad en las rutas que operan y tras el ataque armado contra uno de sus operadores, que fue herido de bala en una pierna.

Incluso denunciaron que grupos del crimen les han intentado cobrar derecho de piso, por lo que consideraron que esa situación en insostenible y pararon sus operaciones.

Esta madrugada, los transportistas anunciaron que reanudarán el servicio luego de que las autoridades se comprometieran a intensificar la seguridad en esa zona del estado de Hidalgo.

Uno de los acuerdos para que las rutas preste el servicio de manera normal, es la vigilancia en las siete rutas de transporte donde la situación se torna crítica en materia de inseguridad.

Durante la madrugada se acordó que 700 unidades colectivas, taxis y radio taxis circularían en las diferentes rutas en las colonias de este municipio que fueron afectadas por este paro luego de la agresión con arma de fuego a un chofer que se había resistido al pago de derecho de piso de presuntos grupos delictivos.

El acuerdo al que llegaron señala que se reforzará la seguridad con agentes federales y estatales en todo el municipio pero principalmente en aquellos lugares donde colindan con el Estado de México y la Ciudad de México que se consideran las más criticas.

Denuncian amenazas a transportistas en Tizayuca

El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto, se refirió a los audios y videos difundidos el pasado fin de semana en el municipio de Tizayuca, en los que se pretende intimidar a choferes del transporte público de este municipio y a la población.

Dijo que se ha planteado ya este tema en el gabinete de seguridad con el gobernador Julio Menchaca y se han abierto las carpetas de investigación correspondientes.

“Hay una persona generadora de violencia en Tizayuca y hay bandas y grupos que operan desde el Estado de México e incursionan en Tizayuca en el ámbito de los transportistas”, reconoció el funcionario.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio hizo un llamado a no difundir información que no sea de fuentes oficiales e informó a través de un comunicado que los mensajes de este fin de semana fueron analizados y se detectó que habían sido utilizados no sólo en este municipio, sino también en otros estados.

Miles de habitantes de Tizayuca afectados por paro de transporte

Desde el sábado pasado miles de habitantes del municipio de Tizayuca, Hidalgo fueron presa de incertidumbre ocasionada por un paro de transportistas en la localidad, y quienes advierten son víctimas de grupos delincuenciales que no les permiten trabajar con seguridad y les exigen pago de derecho de piso.

Desde hace más de 48 horas, choferes y concesionarios del servicio público de pasajeros, colectivos y taxis decidieron parar ante la inseguridad y el “cobro de piso” que -dicen- les quieren hacer grupos criminales.

Estas acciones que denunciaron los transportistas que operan en el municipio de Tizayuca ocurren, sobre todo en las zonas limítrofes entre el Estado de México y Ciudad de México.