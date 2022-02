VIDEO: Chofer de combi en Tlalnepantla niega que detenido sea su agresor

José Manuel estuvo mes y medio en terapia intensiva del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes en el Estado de México (Edomex), luego de haber sido víctima de un asalto mientras conducía una combi de transporte público en Tlalnepantla; el chofer de la unidad asegura que el hombre detenido por eso, no es su agresor.

A finales de octubre llegó ahí con pocas posibilidades de vida, durante un asalto, un delincuente le disparó en la cabeza por negarse a entregar las llaves de la camioneta del transporte público que manejaba.

Chofer de combi en Tlalnepantla niega que detenido sea su agresor

Hoy, relata a Fuerza Informativa Azteca que se va recuperando poco a poco y las consecuencias de lo ocurrido: “Yo también le doy gracias a Dios porque ahí voy poco a poco, nada más me falta mover el lado izquierdo, el lado derecho lo muevo ya bien”.

Lo dieron de alta en diciembre y poco a poco ha recuperado el movimiento de su cuerpo y también la memoria. Entre sus recuerdos está lo ocurrido la madrugada de ese 26 de octubre.

Juan Manuel recuerda cómo fue todo:

“5:30 de la mañana, empezaba mis labores en la unidad como todos los días empezar a trabajar y de repente me hace una parada dizque trabajadores con chaleco y cascos... yo pensé que eran del Ayuntamiento y les hago la parada y sorpresa, empieza... abren la puerta de la combi y empiezan a robar el pasaje, a exigirles celulares, teléfonos, carteras, todo lo personal, no... y se vienen conmigo y me empiezan a pedir las llaves de la unidad a exigírmelas, a exigirme mi teléfono y me apuntaban con un arma de fuego, yo nunca pensé que la fueran accionar, si…"

José Manuel asegura que “El Vila” no es su agresor.

Jorge David “N”, alias ‘El Vila’, fue detenido por la Fiscalía del Edomex por ser presuntamente quien disparó el arma, pero ahora, José Manuel asegura que el responsable es otro:

“Que se haga justicia, no, porque no puede ser posible que haya un detenido y es inocente de la persona”, dijo.





¿Tu reconoces, sabes quién fue el que disparó, lo conocías, José Manuel? se le preguntó.

“Sí, de hecho yo lo traía como ayudante limpiándome la unidad, yo le daba un dinerito ahí para que llevara para su gasto y unos días anteriores yo le había prestado 150… solo sé su apodo ‘El Trapos’ ”, respondió.

Azteca Noticias

Por su parte, la fiscalía mexiquense asegura que cuenta con todos los elementos de prueba, los testimonios de los pasajeros y otras evidencias que respaldan el proceso judicial que enfrenta el detenido, sin embargo, ya buscan a José Manuel ahora que está en condiciones de dar su testimonio.

“Desde luego que el operador está en su derecho de imputar o no imputar en contra de la persona que se tiene detenida y será la autoridad judicial la que tendrá que ponderar esos datos de prueba y resolver en consecuencia...”, declaró esta tarde el fiscal de Edomex, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

Con información de Maricruz Rivera y Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca (FIA).