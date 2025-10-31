Hombre de 65 años intenta asesinar a su vecino en Tlaquepaque, Jalisco

Una riña vecinal que terminó a balazos, otro ataque armado y un trágico accidente doméstico marcaron la jornada nocturna de este viernes 31 de octubre en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG de Noche).

Riña a balazos en Cerro del Cuatro deja un detenido

Una presunta riña vecinal escaló a un intento de homicidio en la colonia Cerro del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque. Un hombre de 50 años recibió un disparo y, según reportes, se debate entre la vida y la muerte. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital por su propia pareja sentimental.

Tras el reporte en las calles Constitución y José Míster, la policía municipal implementó un operativo de búsqueda. Los oficiales localizaron al presunto agresor, un hombre de entre 60 y 65 años, mientras intentaba huir saltando una barda. Se le aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 12 y fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue detenido en Tlaquepaque, tras presuntamente agredir con un arma de fuego a un masculino en calles de la Col. Cerro del Cuatro.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/ur78KUaDu8 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 31, 2025

Balean a joven en la colonia Artesanos, Tlaquepaque

También en Tlaquepaque, un joven de 25 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en la colonia Artesanos. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Del Músico y Pintores, donde la víctima recibió un impacto en el abdomen.

Testigos informaron a las autoridades que el agresor huyó en una camioneta color verde. El lesionado fue trasladado al Servicio Médico Municipal Marcos Montero, donde se reporta grave.

Tragedia en casa: Muere adulto mayor en Polanquito

En Guadalajara, un hombre de 75 años perdió la vida tras un fatal accidente doméstico en la colonia Polanquito. El adulto mayor se encontraba realizando labores de mantenimiento en su vivienda, ubicada en las calles Rafael Lozada y Cayetano Esteva, cuando cayó de una escalera desde una altura de tres metros.

El hombre se golpeó fuertemente en la cabeza, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. A la llegada de los paramédicos, solo pudieron confirmar el deceso.

🔴#IMPORTANTE | Un joven resultó lesionado tras volcar su vehículo en el cruce de las avenidas Patria y Alcalde en Guadalajara.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/BEYkkqUkiR — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 31, 2025

Vuelca en Patria y Alcalde; presuntamente ebrio

Finalmente, un joven de entre 25 y 30 años resultó con múltiples golpes tras volcar su vehículo en el cruce de las avenidas Patria y Alcalde, en Guadalajara. Presuntamente, el conductor se encontraba en estado de ebriedad, lo que le hizo perder el control hasta quedar recostado sobre un costado.

Bomberos de Guadalajara realizaron el rescate del conductor, quien fue trasladado por paramédicos a un puesto de socorros para su atención.