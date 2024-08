¡De horror! Buscan a sujeto que atacó a machetazos a un caballo en Tlaxcala |VIDEO SENSIBLE

En Tlaxcala, asistentes de la feria de Santa Ana Chiautempan quedaron paralizados al observar una escena de horror que se desató por un hombre, en aparente estado de ebriedad.

El vídeo que circuló en redes sociales muestra imágenes del momento en el que, un hombre con machete en mano atacó brutalmente a un caballo y a su jinete, lo que desató un caos en el lugar.

¿Por qué ocurrió la agresión al caballo y al jinete en Tlaxcala?

De acuerdo con testigos, dos hombres tlaxcaltecos montaban a caballo en medio de las festividades regionales del municipio de Chiautempan. De la nada, el primer hombre, presuntamente ebrio, se acerca al jinete; aparentemente chocan entre sí e inicia una discusión acalorada.

En segundos, el agresor parece alejarse, pero regresa con el machete para atacar tanto al hombre como a su animal. En el vídeo se puede observar como por los golpes, el caballo y la víctima caen al suelo, pero logran reincorporarse, mientras que la gente alrededor grita para frenar el ataque.

Se desconoce si el agresor fue detenido por policías municipales, aunque en redes sociales se maneja la versión de que el hombre ya se encuentra en manos de la justicia, pero esto no ha sido confirmado por autoridades locales.

¿Qué pasó con el caballo y el jinete agredidos?

El jinete agredido con un machete no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital para la valoración médica. Pese a esto, se desconoce el estado de salud del caballo, sumado a que autoridades no han emitido algún comunicado sobre este suceso.

En redes sociales, internautas no tardaron en expresar sus molestias contra la organizadora del evento, por permitir la venta desmedida de alcohol, especialmente a las personas que cabalgan en sus caballos. Además de no pronunciarse contra los hechos ocurridos durante la feria.

Maltrato animal en Tlaxcala: un delito no “perdonado”

El video generó una gran indignación entre los usuarios, por lo que algunos pidieron que el sujeto fuera investigado, no solo por la violencia mostrada hacia el jinete, sino también al indefenso animal.

A raíz de esto, es importante recordar que en el estado de Tlaxcala es considerado como delito el maltrato hacia cualquier animal, que ponga en peligro o acabe con su vida. De acuerdo con el Código Penal del estado, las sanciones pueden variar desde cinco meses en prisión hasta seis años.

¡No te quedes callado! 🚨🐾



Denunciar el maltrato animal es fundamental para proteger a nuestros amigos de cuatro patas y garantizar su bienestar. Cada denuncia ayuda a:



1️⃣Salvar vidas.

2️⃣Crear conciencia.

3️⃣Fortalecer la justicia.

4️⃣Promover la responsabilidad.

🐶❤️ pic.twitter.com/JFLEhQvChY — Bienestar Animal Tlaxcala (@BAnimalTlx) July 29, 2024

Lamentablemente, de los 60 municipios que conforman el estado de Tlaxcala, solo 31 localidades han publicado su reglamento en material de bienestar animal, lo que resulta complicado a la hora de denunciar un caso de crueldad animal.

Mientras que estos municipios son los únicos que cuentan con una linea de denuncia de maltrato animal: Acuamanala, Amaxac, Apetatitlán, Atlangatepec, Axocomanitla, Ayometla, Benito Juárez, Calpulalpan, Contla, Cuaxomulco, Emiliano Zapata, Huamantla y Hueyotlipan.