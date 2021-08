Tokyo 2020: La atleta bielorrusa Krystina recibe visa humanitaria

Krystina Tsimanouskaya, la atleta bielorrusa que se refugió en la embajada de Polonia en Tokio, un día después de rechazar las órdenes de su equipo de embarcar en un vuelo de regreso a casa en medio de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, recibió una visa humanitaria del gobierno de Varsovia.

La velocista Krystina Tsimanouskaya, de 24 años de edad, tiene previsto marcharse a Polonia en los próximos días, dijo a Reuters el viceministro polaco de Asuntos Exteriores Marcin Przydacz. La joven ya se encuentra “a salvo y en buen estado” tras entrar en la embajada el lunes por la mañana.

Krystina Tsimanouskaya tenía previsto participar en la carrera de 200 metros lisos este lunes en Tokyo 2020, pero se quejó por haber sido obligada por el gobierno de Minsk a competir en otra carrera el jueves pasado, en sustitución de otra atleta de su país.

La televisión estatal de Bielorrusia aseguró que Krystina Tsimanouskaya carecía de “espíritu de equipo” y que las autoridades de Minsk le ordenaron volver desde Japón “debido a su estado emocional y psicológico”.

Krystina Tsimanouskaya dijo en una conferencia de prensa que temía regresar a su país por temor a ser arrestada y aprovechó para desmentir supuestos problemas de salud, como alegó el gobierno bielorruso.

“No me ha visto ningún médico, ni siquiera se me ha acercado uno. Mi estado emocional es bueno, incluso pese a lo que está sucediendo”, dijo la atleta bielorrusa, citada por el portal Zerkalo.io.

“En Bielorrusia, posiblemente, me pueden meter en la cárcel. No tengo miedo de que me echen del equipo nacional. Temo por mi seguridad”, explicó Krystina Tsimanouskaya.

El esposo de Krystina Tsimanouskaya ya salió de Bielorrusia

El marido de la atleta bielorrusa, Arseni Zhdanevich, salió de Bielorrusia y ha entrado en Ucrania, informó el lunes una fuente del Ministerio del Interior ucraniano. Mientras en Tokio, la velocista llegó a la embajada en una furgoneta plateada y sin distintivos. Salió con su equipaje oficial y saludó a dos funcionarios antes de entrar en el recinto.

Dos mujeres, una de ellas portando la bandera roja y blanca considerada símbolo de la oposición en Bielorrusia, se acercaron a las puertas para apoyarla.

En un incidente diplomático al margen de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la negativa de Krystina Tsimanouskaya a subir al avión ha puesto en evidencia la discordia en Bielorrusia, un antiguo estado soviético dirigido con mano dura por el presidente Alexander Lukashenko.