Chorro de 10 metros de combustible brota de toma clandestina en Axapusco; cortan luz por riesgo de explosión

Una impresionante fuga de combustible, provocada por una toma clandestina, desató la alerta máxima la mañana de este sábado 9 de agosto en el poblado de Jaltepec, municipio de Axapusco, Edomex.

Un chorro de hidrocarburo que alcanzó más de 10 metros de altura generó una situación de alto riesgo debido a su extrema cercanía con torres de alta tensión, lo que obligó a una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia para prevenir una tragedia.

Personal de Protección Civil del Estado de México, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), implementó un protocolo de seguridad para controlar la situación. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho.

Alerta en Jaltepec por riesgo de una catástrofe tras fuga de combustible

El descubrimiento de la fuga activó un operativo de emergencia centrado en mitigar el peligro de una explosión a gran escala. La principal preocupación de las autoridades era la nube de vapores inflamables generada por el potente chorro de combustible, localizada a escasos metros de la infraestructura eléctrica de alta tensión.

Para neutralizar la amenaza, se tomaron dos acciones cruciales de inmediato:



Suspensión de Energía Eléctrica: Como medida preventiva prioritaria, se cortó el suministro eléctrico de las torres de alta tensión cercanas para eliminar cualquier posible fuente de ignición que pudiera ser provocada por un arco eléctrico o una chispa. Cierre del Ducto: De forma remota, Pemex procedió a cerrar las válvulas del ducto afectado para detener el flujo de hidrocarburo y así controlar la fuga desde su origen.

Una vez controlada la presión, personal especializado de Pemex inició los trabajos para el sellado definitivo de la toma clandestina, mientras la zona permanece acordonada por Protección Civil para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar el paso de vehículos.

Fuga de combustible por una toma clandestina provoca gran movilización en Jaltepec, Axapusco. ⛽️



El chorro alcanzó 10 metros de altura, por lo que fue necesario suspender el servicio eléctrico. Las autoridades de Pemex ya trabajan en el sellado. pic.twitter.com/5qZLZ5j0C3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2025

Axapusco: Un “foco rojo” en el robo de combustible a Pemex

Este incidente no es un hecho aislado, sino que confirma a la zona de Axapusco, especialmente en las inmediaciones de la infraestructura de Pemex y CFE, como un “foco rojo” y un punto recurrente para la operación de grupos dedicados al robo de combustible.

La memoria de la comunidad aún guarda el terror de marzo de 2019, cuando una explosión en una toma clandestina similar sembró el pánico, demostrando las consecuencias fatales de esta actividad ilícita.

Apenas en junio pasado, en esta misma área, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional (GN) resultó en el aseguramiento de otra perforación ilegal, confirmando que los grupos de operan con constancia en este corredor.

