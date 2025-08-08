Terror en Atlanta: tiroteo desata alarma en la Universidad de Emory en EU

La tarde de este viernes 08 de agosto en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos se vio interrumpida por un tiroteo, la alerta urgente emitida por la Universidad de Emory, luego de que se reportara la presencia de un tirador activo en su campus.

A través de su sitio web oficial y mensajes de emergencia, la institución pidió a estudiantes y personal aplicar el protocolo “Corre, escóndete, lucha” y mantenerse alejados de la zona.

#IMPORTANTE | 🚨Alarma en una universidad de #Atlanta



Tiroteo en la Universidad de Emory provoca pánico en #EstadosUnidos; la policía mantiene un operativo y ya se reporta un oficial muerto.https://t.co/Mq5jnyoj9Z pic.twitter.com/l8z1COcSa2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2025

La universidad señaló que el incidente se desarrollaba en Emory Point CVS, un área comercial cercana al campus. La advertencia generó temor entre la comunidad universitaria tras el reporte del tirador.

Emory Emergency: A police emergency continues on the Emory Atlanta Campus at Emory Point. Avoid the area. Shelter in place has been lifted. — Emory University (@EmoryUniversity) August 8, 2025

El tirador muere durante el ataque y hay un policía herido

Por su parte, el departamento de policía de Atlanta, señaló que ya no existe una amenaza activa para el campus de Emory ni para el vecindario circundante.

Aseguraron que el incidente involucró a un solo atacante, quien ahora está muerto. Lamentablemente un oficial de las fuerzas del orden resultó herido durante el tiroteo, por lo que ahora es trasladado a un hospital.

Por favor, evite el área, ya que la escena sigue activa y las autoridades continúan con la investigación.

Agradecemos su cooperación y proporcionaremos actualizaciones a medida que haya más información disponible.

La identidad del presunto tirador aún no ha sido revelada de manera oficial, pero todo indica que se trataría de un estudiante de origen británico.

Información en desarrollo...