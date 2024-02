“Lo amenacé, pero no lo torturé”: Tomás Zerón habla sobre “El Cepillo” al reaparecer en documental

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, reapareció en un documental publicado por la BBC News el 24 de febrero.

Actualmente el exfuncionario, quien se oculta en Israel, se encuentra en calidad de prófugo de la justicia mexicana por los delitos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Además del delito de alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa, luego de que en el Río San Juan, en el municipio de Cocula, en octubre de 2014, se encontraron bolsas de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora. Se presume que las colocaron un día antes del trabajo de búsqueda.

Tomás Zerón habla por primera vez sobre Ayotzinapa

En el documental “Ayotzinapa: La noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México”, el exdirector de la AIC habló por primera vez ante las cámaras sobre las acusaciones en su contra por violaciones al debido proceso y las investigaciones sobre el caso.

Zerón recordó cuando fueron al Río San Juan el 28 de octubre de 2014. Voló de la Ciudad de México a Cocula con uno de los detenidos que confesaron haber estado involucrados en el asesinato de los jóvenes.

“Mi idea era primero llegar hasta el basurero, pero cuando estábamos sobrevolando el río, el detenido dijo: ‘fue en este lugar donde nos paramos y donde tiramos las bolsas’. El detenido nos está narrando que eran ocho bolsas en donde pusieron los restos de los estudiantes y dicen que las aventaron al río. Entonces llegamos a ese lugar y dicen que en ese lugar del basurero de Cocula los hicieron polvo para después ir a depositar sus restos en el río San Juan”, recordó el exfuncionario.

Tomás Zerón niega haber torturado a “El Cepillo”

Hasta ahora se han publicado dos de los cuatro capítulos del documental. Como adelanto del tercero, anuncian una participación de Tomás Zerón hablando sobre el video sobre el interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, quien fue absuelto en 2018 por falta de pruebas y que actualmente funge como testigo protegido de la Fiscalía General de la República.

El video al que se refiere se filtró en julio de 2020. En él, se ve al exfuncionario interrogando a “El Cepillo”, quien aparece tapado de la cara con una prenda, el torso desnudo, sentado en una silla y esposado.

“La primera mamada que me digas, cambiamos el tono ¿va? Ya hemos estado viendo las noticias. Tú dinos cómo quieres que vaya avanzando. Tú no vas a ser la excepción, entonces, no te pongas difícil. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar”, se escucha decir a Tomás Zerón.

Posteriormente le dice: “Dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó todo el tema y empezamos. A la primera te mato, güey”.

En su declaración ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rodríguez Salgado contó que los agentes lo torturaron con toques eléctricos en los testículos, lo trataron de asfixiar y lo amenazaron con matar a su familia. La PGR notificó su detención el 16 de enero, mientras que “El Cepillo” declaró que fue el 14 de enero.

“Se ve que yo lo amenacé, ok, pero nunca lo torturé. Yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie”, dijo Tomás Zerón en el documental.

Rodríguez Salgado fue detenido en enero de 2015, acusado de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.